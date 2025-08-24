Rusijai numušus Ukrainos droną, Kursko atominėje elektrinėje kilo gaisras

Kursko atominėje elektrinėje Vakarų Rusijoje „prietaisas detonavo“ po smūgio ir sukėlė gaisrą, kurį, pasak elektrinės pareigūnų, „užgesino ugniagesių komandos“.
Nukentėjusiųjų dėl drono smūgio objekte, kurio pajėgumai buvo sumažinti, nėra.
„Radiacinis fonas Kursko AE pramoninėje teritorijoje ir aplinkinėje teritorijoje nepasikeitė ir atitinka natūralų lygį“, – rašoma elektrinės pranešime platformoje „Telegram“.
Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) ne kartą įspėjo apie pavojų, kylantį dėl kovų aplink atomines elektrines, Rusijai 2022-ųjų vasarį pradėjus karinį puolimą Ukrainoje.
Elektrinė yra netoli Rusijos ir Ukrainos sienos, į vakarus nuo Kursko miesto, regiono sostinės, kurioje gyvena apie 440 tūkst. gyventojų.
