TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijai numušus Ukrainos droną, Kursko atominėje elektrinėje kilo gaisras

2025-08-24 08:43 / šaltinis: BNS
2025-08-24 08:43

Rusijos kariuomenei numušus Ukrainos droną, sekmadienį Kursko atominėje elektrinėje kilo gaisras, pranešė pareigūnai.

Kursko sritis (nuotr. SCANPIX)

Rusijos kariuomenei numušus Ukrainos droną, sekmadienį Kursko atominėje elektrinėje kilo gaisras, pranešė pareigūnai.

2

Kursko atominėje elektrinėje Vakarų Rusijoje „prietaisas detonavo“ po smūgio ir sukėlė gaisrą, kurį, pasak elektrinės pareigūnų, „užgesino ugniagesių komandos“.

Nukentėjusiųjų dėl drono smūgio objekte, kurio pajėgumai buvo sumažinti, nėra.

„Radiacinis fonas Kursko AE pramoninėje teritorijoje ir aplinkinėje teritorijoje nepasikeitė ir atitinka natūralų lygį“, – rašoma elektrinės pranešime platformoje „Telegram“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) ne kartą įspėjo apie pavojų, kylantį dėl kovų aplink atomines elektrines, Rusijai 2022-ųjų vasarį pradėjus karinį puolimą Ukrainoje.

Elektrinė yra netoli Rusijos ir Ukrainos sienos, į vakarus nuo Kursko miesto, regiono sostinės, kurioje gyvena apie 440 tūkst. gyventojų.

