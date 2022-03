Rusija po derybų keičia strategiją: JAV ir Britanija perspėja – atsipalaiduoti per anksti

Tuo metu Ukrainos kariuomenė pranešė pastebėjusios dalies okupantų pajėgų atitraukimą netoli Kyjivo, Černigovo teritorijų.

Socialiniame tinkle taip pat buvo pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip okupantų karinės pajėgos su Rusijos vėliavomis traukiasi iš Kyjivo srities.

Nepaisant to, JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas teigia, kad iš Rusijos pusės nėra matoma rimtų, efektyvių ženklų, kurie galėtų reikšti taikos paskelbimą ir ugnies nutraukimą Ukrainos teritorijoje.

Tai liudija ir Maskvos pagrindinio derybininko Vladimiro Medinskio teiginys, kad Rusijos karinių pajėgų atitraukimas nereiškia ugnies nutraukimo.

JAV sekretorius tvirtina, kad Maskva privalo baigti agresiją, nustoti naudoti ugnį ir, žinoma, tęsti pradėtas derybas dėl taikos.

„Viena yra, ką Rusija sako, ir kita – ką daro. Mes susitelkę į pastarąjį dalyką.

<...> Ką Rusija daro – tai tolesnis žiaurus elgesys su Ukraina ir jos žmonėmis, ir tai tęsiasi mums kalbant“, – pridūrė A. Blinkenas.

Neatsipalaiduoti ragina ir Jungtinės Karalystės premjero Boriso Johnsono atstovas spaudai, kuris tikina, kad nors miestų bombardavimo atvejų šiek tiek sumažėjo, tačiau Rusija privalo užtikrinti visišką karinių pajėgų išvedimą iš Ukrainos teritorijos, taip pat pasiekti bendrą taikos susitarimą su Ukraina.

First signs that some Russian troops are indeed retreating from the Kyiv direction. Large numbers of BMDs with Russian and VDV flags were spotted today on their way from the Ukrainian border to Belarus' Rechitsa and Gomel where they were loaded onto railway platforms. pic.twitter.com/6B5qTsgFRq

