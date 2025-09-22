Rusija neigia, kad jos lėktuvai pažeidė NATO oro erdvę

„Tokius pareiškimus laikome tuščiažodžiais, nepagrįstais ir visiškai nesustabdomos šalies politikos, kuria siekiama didinti įtampą ir kurstyti konfrontacinę atmosferą, tęsiniu“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, paklaustas apie Estijos kaltinimus Rusijai dėl oro erdvės pažeidimų.
Tuo tarpu NATO ambasadoriai antradienį rengia susitikimą aptarti Estijos oro erdvę pažeidusius rusų naikintuvus po to, kai Talinas aktyvavo 4-ąjį Aljanso steigiamojo dokumento straipsnį ir sušaukė staigias konsultacijas.
Savo lėktuvus NATO pakėlė po to, kai trys rusų MiG-31 naikintuvai penktadienį apie 12 minučių skraidė Estijos oro erdvėje. Tai sukėlė skundus dėl pavojingos naujos provokacijos.
Estija nedelsdama pareikalavo susirinkimo su NATO sąjungininkėmis, praėjus mažiau nei dviem savaitėms po to, kai Lenkija padarė tą patį Rusijos dronams pažeidus jos oro erdvę.
Estija taip pat pranešė, kad pirmadienį dėl Rusijos orlaivio įsiveržimo bus sušauktas Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdis.
