PSO Gazos Ruože paskiepys 44 tūkst. vaikų

Per 10 dienų nuo tymų, kiaulytės, raudonukės, poliomielito ir kitų ligų bus paskiepyta apie 44 tūkst. vaikų, kurių per dvejus Izraelio karo su Palestinos smogikų organizacija „Hamas“ metus negalima buvo pasiekti.
Kitos skiepų dozės bus suleistos sausį.
Po to, kai Gazos Ruože ėmė plisti poliomielito virusas, PSO per 2024 m. vasarą ir 2025 m. vasarį sudarytas paliaubas surengė skiepijimo nuo poliomielito kampanijas. Nors veikė mobilios skiepijimo komandos, kai kurių vaikų pasiekti nepavyko.
PSO skaičiuoja, kad dėl konflikto 20 proc. jaunesnių nei penkerių metų amžiaus vaikų nebuvo paskiepyti arba buvo paskiepyti nepakankamai.
Tuo metu, kai vyks skiepijimo kampanija, Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF) įvertins nepakankamos mitybos problemą, kad galėtų kuo greičiau ir tiksliau padėti jauniems žmonėms.
PSO duomenimis, prieš karą bendras skiepijimo lygis Gazos ruože buvo 98 proc. Šiuo metu jis, kaip manoma, yra mažesnis nei 70 proc.
