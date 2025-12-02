 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Pranešama, kad Izraelio kariuomenė Gazos Ruože nukovė tris žmones

2025-12-02 16:30 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 16:30

Nepaisydama dabartinių paliaubų, Izraelio kariuomenė Gazos Ruože nukovė kelis žmones, antradienį pranešė palestiniečių šaltiniai.

Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės. EPA-ELTA nuotr.

Nepaisydama dabartinių paliaubų, Izraelio kariuomenė Gazos Ruože nukovė kelis žmones, antradienį pranešė palestiniečių šaltiniai.

0

Pasak medikų, Izraelio ugnis arba oro antskrydžiai trijose skirtingose vietose pražudė iš viso tris palestiniečius. Sulaukusi klausimo, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad tiria šiuos pranešimus.

Nuo spalio 10 d., kai prasidėjo paliaubos tarp Izraelio ir palestiniečių smogikų grupuotės „Hamas“, Gazos Ruože būta ne vieno mirtino incidento.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio kariuomenė teigė, kad anksčiau nukovė kelis žmones, kurie įžengė į kariuomenės kontroliuojamą teritoriją, esančią už vadinamosios „geltonosios linijos“, už kurios pagal sutartų paliaubų sąlygas pasitraukė Izraelio kariai. Kariuomenė tvirtino, kad šie asmenys buvo nukauti, kai ten artinosi prie Izraelio kariškių.

Vis dėlto palestiniečių šaltiniai nurodo, kad trys dabar nukauti žmonės buvo užpulti „Hamas“ kontroliuojamose teritorijose.

Nepriklausomai patikrinti abiejų pusių pateiktos infromacijos šiuo metu nėra galimybės.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

