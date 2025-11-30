 
TV3 naujienos > Užsienis

Izraelis: Gazoje nukauti 4 iš tunelio išlindę smogikai

2025-11-30 17:17 / šaltinis: ELTA
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 17:17

Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė, kad naktį įvykusių susirėmimų metu netoli Rafacho Gazos Ruožo pietuose buvo nukauti keturi palestiniečiai.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė, kad naktį įvykusių susirėmimų metu netoli Rafacho Gazos Ruožo pietuose buvo nukauti keturi palestiniečiai.

Izraelio pajėgos „likvidavo keturis teroristus, kurie išlindo iš požeminės infrastruktūros“, teigiama pranešime. Jie buvo nukauti jungtinės su Izraelio oro pajėgomis operacijos metu, nurodė kariškiai.

Izraelio žiniasklaida pranešė apie dešimtis ginkluotų „Hamas“ narių, įstrigusių tunelyje, esančiame teritorijoje, kurią pagal šiuo metu galiojančio paliaubų susitarimo sąlygas kontroliuoja Izraelis. Pranešimuose nurodoma, kad derybos dėl to, kad „Hamas“ smogikams būtų leista laisvai pasitraukti, buvo bevaisės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio kariuomenė pareiškė, kad „tęs operacijas, siekdama pašalinti bet kokią tiesioginę grėsmę“.

Paliaubos Gazos Ruože vykstančiame kare įsigaliojo šių metų spalio 10 d. Nuo tada, „Hamas“ kontroliuojamų sveikatos priežiūros institucijų duomenis, regione žuvo daugiau nei 350 palestiniečių. Per susirėmimus žuvo ir keletas Izraelio karių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

