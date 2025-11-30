Izraelis: Gazoje nukauti 4 iš tunelio išlindę smogikai

Izraelio pajėgos „likvidavo keturis teroristus, kurie išlindo iš požeminės infrastruktūros“, teigiama pranešime. Jie buvo nukauti jungtinės su Izraelio oro pajėgomis operacijos metu, nurodė kariškiai.
Izraelio žiniasklaida pranešė apie dešimtis ginkluotų „Hamas“ narių, įstrigusių tunelyje, esančiame teritorijoje, kurią pagal šiuo metu galiojančio paliaubų susitarimo sąlygas kontroliuoja Izraelis. Pranešimuose nurodoma, kad derybos dėl to, kad „Hamas“ smogikams būtų leista laisvai pasitraukti, buvo bevaisės.
Izraelio kariuomenė pareiškė, kad „tęs operacijas, siekdama pašalinti bet kokią tiesioginę grėsmę“.
Paliaubos Gazos Ruože vykstančiame kare įsigaliojo šių metų spalio 10 d. Nuo tada, „Hamas“ kontroliuojamų sveikatos priežiūros institucijų duomenis, regione žuvo daugiau nei 350 palestiniečių. Per susirėmimus žuvo ir keletas Izraelio karių.
