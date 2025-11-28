 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Keturios Europos valstybės paragino Izraelį nutraukti smurtą okupuotame Vakarų Krante

2025-11-28 19:17 / šaltinis: BNS
2025-11-28 19:17

Keturios Europos valstybės ketvirtadienį paragino Izraelį nutraukti, jų teigimu, augantį naujakurių smurtą prieš civilius palestiniečius okupuotame Vakarų Krante.

Vakarų Krantas (nuotr. SCANPIX)

Keturios Europos valstybės ketvirtadienį paragino Izraelį nutraukti, jų teigimu, augantį naujakurių smurtą prieš civilius palestiniečius okupuotame Vakarų Krante.

1

„Mes – Prancūzija, Vokietija, Italija, Jungtinė Karalystė – griežtai smerkiame didėjantį naujakurių smurtą prieš civilius palestiniečius ir raginame užtikrinti stabilumą Vakarų Krante“, –  sakoma šių valstybių išplatintame pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šie išpuoliai turi liautis“, – priduriama jame. 

Šios keturios Europos valstybės nurodė, kad smurtas prieš palestiniečius Izraelio okupuotame Vakarų Krante kelia pavojų stabiliai ir ilgalaikei taikai Gazos Ruože.

Smurtas Vakarų Krante, kurį Izraelis yra okupavęs nuo 1967 metų, smarkiai išaugo nuo karą Gazos Ruože sukėlusio „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023 metų spalį.

REKLAMA

Nuo karo pradžios Vakarų Krante Izraelio pajėgos arba naujakuriai nužudė daugiau kaip 1 tūkst. palestiniečių, įskaitant kovotojus, rodo palestiniečių Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.

Per tą patį laikotarpį per palestiniečių išpuolius Vakarų Krante žuvo 44 izraeliečiai, įskaitant karius, rodo oficialūs Izraelio duomenys.

Trečiadienį Izraelio kariuomenė paskelbė apie naują kovos su terorizmu operaciją okupuoto Vakarų Kranto šiaurėje.

Atsakydama į naujienų agentūros AFP klausimą Izraelio kariuomenė nurodė, kad ši operacija yra nauja, nesusijusi su jos šių metų sausį pradėta kovos su terorizmu operacija, daugiausia nukreipta prieš palestiniečių pabėgėlių stovyklas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vakarų Krantas (nuotr. SCANPIX)
Naujakuriai Vakarų Krante sužeidė keturis palestiniečius (2)

