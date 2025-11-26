 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis paskelbė apie naują operaciją Vakarų Kranto šiaurėje

2025-11-26 08:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 08:58

 Izraelio kariuomenė trečiadienį paskelbė apie naują „kovos su terorizmu“ operaciją okupuoto Vakarų Kranto šiaurėje.

Izraelio kariuomenė: Vakarų Krante nukautas svarbus „Islamo džihado“ vadas

0

Kariuomenė ir vidaus saugumo tarnyba bendrame pareiškime nurodė, kad „pradėjo veikti, vykdydamos plačią kovos su terorizmu operaciją Samarijos šiaurėje“. Čia vartojamas Izraelio biblinis terminas daliai Vakarų Kranto apibūdinti.

Atsakydama į naujienų agentūros AFP klausimą, Izraelio kariuomenė pažymėjo, kad tai nauja operacija, ji nėra dalis kovos su terorizmu operacijos, kuri buvo pradėta 2025 m. sausio mėnesį ir kuri pirmiausia yra nukreipta prieš palestiniečių pabėgėlių stovyklas.

