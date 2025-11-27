Šaltiniai: vyksta derybos dėl saugaus „Hamas“ kovotojų pasitraukimo iš tunelių Gazos pietuose

„Siekiant išspręsti krizę, vyksta diskusijos ir derybos su tarpininkais (Egiptu, Turkija ir Kataru) bei amerikiečiais“, – sakė vienas šaltinis, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga.
Kitas šaltinis pareiškė, kad šis klausimas anksčiau šią savaitę buvo aptartas su Egipto pareigūnais.
Vienos iš tarpininkaujančių šalių šaltinis patvirtino, kad JAV, Kataras, Egiptas ir Turkija tarpininkauja, siekdamos pasiekti kompromisą, kuris leistų „Hamas“ kovotojams palikti tunelius už vadinamosios geltonosios linijos, žyminčios izraeliečių kontroliuojamos teritorijos ribą.
Trečiadienį „Hamas“ paragino tarpininkaujančias šalis spausti Izraelį, kad šis leistų saugiai pasitraukti dešimtims jos kovotojų, esančių tuneliuose Gazos Ruožo pietuose.
Izraeliečių žiniasklaida pranešė, kad jau kelias savaites nuo 100 iki 200 „Hamas“ kovotojų yra įstrigę požeminiame tunelių tinkle po Rafachu, esančiu Izraelio kariuomenės kontroliuojamoje Gazos Ruožo dalyje.
Anksčiau šį mėnesį JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas verslo konferencijoje Majamyje užsiminė apie „200 kovotojų, įstrigusių Rafache“, ir teigė, kad jų pasidavimas, įskaitant ginklų perdavimą, galėtų būti išbandymas abiem pusėms – Izraeliui ir „Hamas“.
Tačiau Izraelis, regis, nenori eiti į jokius kompromisus dėl jų saugaus išleidimo iš tunelių.
Izraelio vyriausybės atstovas anksčiau šį mėnesį naujienų agentūrai AFP sakė, kad ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu „neleidžia saugiai keliauti 200 „Hamas“ teroristų“ ir „tvirtai laikosi savo pozicijos išardyti „Hamas“ karinius pajėgumus bei demilitarizuoti Gazos Ruožą“.
Trečiadienį paskelbtame pareiškime „Hamas“ apkaltino Izraelį paliaubų susitarimo pažeidimu „persekioja
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!