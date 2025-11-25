 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Egipto žiniasklaida: Kaire susitiko paliaubų Gazos Ruože tarpininkai

2025-11-25 18:41 / šaltinis: BNS
2025-11-25 18:41

Egipto, Kataro ir Turkijos delegacijos, kurios kartu su Jungtinėmis Valstijomis tarpininkavo tariantis dėl paliaubų Gazos Ruože, antradienį susitiko Kaire aptarti antrojo susitarimo etapo, pranešė egiptiečių žiniasklaida.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Egipto, Kataro ir Turkijos delegacijos, kurios kartu su Jungtinėmis Valstijomis tarpininkavo tariantis dėl paliaubų Gazos Ruože, antradienį susitiko Kaire aptarti antrojo susitarimo etapo, pranešė egiptiečių žiniasklaida.

REKLAMA
0

Su Egipto žvalgyba susijęs kanalas „Al-Qahera News“ pranešė, kad susitikime dalyvavo Egipto ir Turkijos žvalgybos vadovai bei Kataro ministras pirmininkas, o delegatai aptarė bendradarbiavimą su JAV, „siekiant užtikrinti sėkmingą antrojo paliaubų susitarimo tarp Izraelio ir „Hamas“ etapo įgyvendinimą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Egiptas, Kataras, Turkija ir JAV veikia kaip tarpininkai ir garantai Gazos susitarime, kuris įsigaliojo spalio 10 dieną, po dvejų metų karo.

REKLAMA
REKLAMA

Jų susitikimas Kaire įvyko praėjus dviem dienoms po to, kai aukšto rango „Hamas“ delegacija susitiko su Egipto žvalgybos vadovu Hassanu Rashadu (Hasanu Rašadu) aptarti antrojo paliaubų etapo.

REKLAMA

Šis etapas susijęs su „Hamas“ nuginklavimu, pereinamojo laikotarpio valdžios įsteigimu ir tarptautinių užsienio karių stabilizavimo pajėgų dislokavimu Gazos Ruože.

„Al-Qahera News“ duomenimis, antradienio susitikime buvo aptartas „kliūčių įveikimas ir pažeidimų ribojimas siekiant užtikrinti paliaubų laikymąsi“.

Izraelis ir „Hamas“ ne kartą kaltino vienas kitą paliaubų pažeidimu.

Pasak Gazos sveikatos apsaugos ministerijos, nuo paliaubų įsigaliojimo Izraelio ugnis pražudė daugiau nei 300 palestiniečių.

Tarpininkai antradienį taip pat „susitarė toliau stiprinti koordinavimą ir bendradarbiavimą su Civiliniu-kariniu koordinavimo centru“ – paliaubų stebėjimo centru, kurį įsteigė JAV ir jos sąjungininkės pietų Izraelyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų