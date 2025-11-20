Briuselyje – gausios diskusijos: aptaria Gazos Ruožo atstatymą ir kitus klausimus

Susitikimui dėl Gazos Ruožo pirmininkauja Prancūzija ir Saudo Arabija.
Skelbiama, kad šių derybų metu daugiausia dėmesio skiriama Palestinos autonomijos (PA) reformoms, numatytoms JAV taikos plane, kuris pirmadienį buvo patvirtintas Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje.
Islamistų grupuotė „Hamas“ pareiškė, kad dokumentas neatitinka palestiniečių „politinių ir humanitarinių reikalavimų bei teisių“.
Šiuo metu PA administruoja pusiau autonomines zonas Izraelio okupuotame Vakarų Krante ir vėl deda pastangas tapti aktyvia veikėja Gazos Ruože.
Europos Sąjunga (ES) tikisi, kad po įvairių reikšmingų reformų PA galės veiksmingai valdyti Gazos Ruožą. Vis dėlto JAV pirmiausia reikalauja reformuoti šį organą, o Izraelis atmeta bet kokį PA vaidmenį Gazos Ruože.
Ketvirtadienį prasidėjusiame susitikime nebus siekiama gauti jokių finansinių įsipareigojimų Gazos Ruožo atstatymui. Toks renginys artimiausiu metu planuojamas Egipte.
Nors ES nėra pagrindinė derybininkė dėl Gazos Ruožo ateities, ji vis garsiau kalba apie tai, kad norėtų prisidėti prie palestiniečių anklavo ateities formavimo.
ES planuoja apmokyti 3 tūkst. palestiniečių policininkų, kad būtų užtikrintas Gazos Ruožo saugumas. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrot pažadėjo, kad prie šios misijos prisidės maždaug 100 prancūzų policininkų.
JAV taikos plane numatyta, kad Izraelio kariuomenė palaipsniui užleis vietą Gazos Ruože šiems policininkams ir Tarptautinių stabilizacijos pajėgų daliniui.
Šiuo metu nedidelis ES diplomatų ir karių būrys prižiūri JAV taikos plano įgyvendinimą Pietų Izraelyje esančiame Vašingtono valdomame civilių ir karių centre. Bendrija taip pat siekia narystės dar nesudarytoje Taikos taryboje, kuriai pagal JT remiamą planą būtų suteikti galutiniai valdymo įgaliojimai Gazos Ruože.
ES siekia, kad šį organą daugiausiai sudarytų palestiniečių vyriausybė, vadovaujama prezidento Mahmoudo Abbaso.
Tačiau Taikos tarybos sudarymas dar nesulaukė palaikymo iš palestiniečių.
Vienas svarbiausių JAV taikos plano punktų – reikšminga PA reforma.
„Pinigai visada yra susieti su reformomis“, – pareiškė Europos Komisijos (EK) narė Dubravka Šuica, atsakinga už Viduržemio jūros regioną.
Ji nurodė, kad ES ragins PA imtis įvairių reformų, pavyzdžiui, švietimo srityje.
