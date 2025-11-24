 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Tyrėjai: per Gazos karą žuvusių žmonių skaičius gali būti gerokai didesnis nei manyta

2025-11-24 19:38 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 19:38

Per Gazos karą žuvusių palestiniečių skaičius, mokslininkų skaičiavimu, gali būti daug didesnis nei iki šiol manyta. Apie tai rašo vokiečių leidinys „Zeit“, remdamasis Vokietijos Maxo Plancko demografinių tyrimų institutu. Remiantis jo skelbiamais tyrimo rezultatais, per dvejus karo metus galėjo žūti mažiausiai 100 tūkst. žmonių. Šiuo metu tarp Izraelio ir islamistinio „Hamas“ judėjimo galioja paliaubos.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

„Tikro žuvusiųjų skaičiaus niekada tiksliai nesužinosime, – laikraščiui sakė viena projekto vadovių Irena Chen.  – Mes tik mėginame kiek įmanoma geriau įvertinti, koks gali būti realus skaičius“.

Vienintelis oficialus žuvusiųjų skaičiaus šaltinis yra Gazos Ruožo sveikatos ministerija. Jos duomenims, karas iki šiol pražudė 67 tūkst. 173 žmones. Kadangi šią instituciją kontroliuoja „Hamas“, kyla abejonių dėl duomenų. Tačiau nėra ir įrodymų, kad skaičiais būtų manipuliuojama. Priešingai, keli tyrimai jau parodė, kad Sveikatos ministerija Gazoje aukas skaičiuoja net veikiau konservatyviai.

Atlikdami tyrimą, Maxo Plancko instituto Rostoke mokslininkai atsižvelgė ne tik į Sveikatos ministerijos, bet ir į nepriklausomų namų ūkių apklausų duomenis bei pranešimus apie mirtis socialinėje žiniasklaidoje. Tikslų skaičiavimo metodą jie pateikia straipsnyje specializuotame žurnale „Population Health Metric“. Nuo „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. iki šių metų spalio 6 d., šiais duomenimis, per mūšius Gazos Ruože žuvo nuo 99 tūkst. 997 iki 125 tūkst. 915 žmonių. Vidutinis vertinimas yra 112 tūkst. 69 žmonės.

Anot leidinio „Zeit“, čia skaičiuoti tik žmonės, žuvę tiesiogiai dėl mūšių, daugumoje atvejų – per Izraelio kariuomenės bombardavimus. Per tą laiką, Izraelio gynybos ministerijos duomenimis, žuvo 1 tūkst. 983 izraeliečiai.

Remiantis skaičiavimais, apie 27 proc. per karą žuvusių žmonių yra jaunesni nei 15 metų amžiaus. 24 proc. yra moterys. Mokslininkų teigimu, mirčių skaičiaus pasiskirstymas pagal amžių ir lytį atitinka tai, ką Jungtinės Tautos praeityje nustatė genocido atvejais. Tuo tarpu ginkluotų grupuočių kovų atveju mirčių skaičius daug labiau koncentruotųsi į jaunus vyrus. 

Mokslininkai taip pat apskaičiavo, kaip karas atsiliepia gyvenimo trukmei Gazos Ruože. Prieš karą vidutinė moterų gyvenimo trukmė čia buvo 77 metai, o vyrų – 74 metai. Tuo tarpu 2024-aisiais ji tebuvo 46 metai tarpo moterų ir 36-eri tarp vyrų. Tai reiškia, kad jei mūšiai toliau taip tęstųsi, palestiniečiai vidutiniškai sulauktų tokio amžiaus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

