Izraelio kariuomenė užpuolė aukšto rango „Hezbollah“ narį Beirute

Premjero Benjamino Netanyahu biuras paskelbė, kad kariuomenė „užpuolė „Hezbollah“ štabo viršininką, kuris vadovavo teroristinės organizacijos stiprinimui ir persiginklavimui“.
Pasak pranešimo, B. Netanyahu įsakė surengti ataką patarus gynybos ministrui Israeliui Katzui ir kariuomenės vadui Eyalui Zamirui.
„Hezbollah“ kol kas nepateikė oficialaus komentaro dėl incidento.
Izraelio gynybos pajėgos (IDF) anksčiau apibūdino operaciją kaip „tikslų smūgį, nukreiptą į svarbų „Hezbollah“ teroristą“ Libano sostinėje.
Su „Hezbollah“ susijęs Libano televizijos kanalas „Al-Mayadeen“ pranešė, kad pataikius į butą žuvo bent vienas žmogus ir dar trys sužeisti.
Libano nacionalinė naujienų agentūra (NNA) teigė, kad ataka įvyko pietiniame Beiruto Hareto Hreiko rajone, padaryta didelės žalos aplinkiniams pastatams ir transporto priemonėms.
Praėjusių metų rugsėjį Izraelio oro smūgis Hareto Hreiko rajone nukovė „Hezbollah“ lyderį Hassaną Nasrallahą.
Izraelio žiniasklaida pranešė, kad taikytasi į Haithamą Ali Tabatabai, apibūdinamą kaip antrąjį „Hezbollah“ vadą, nors Izraelio pareigūnai asmens nepatvirtino. Jungtinės Valstijos dar 2018 metais pasiūlė atlygį už jo suėmimą.
Izraelis ir Irano remiama milicija 2024 m. lapkritį susitarė dėl paliaubų po daugiau nei metų trukusių apšaudymų. Tačiau Izraelio pajėgos toliau vykdo smūgius, daugiausia pietų Libane, o abi pusės kaltina viena kitą paliaubų pažeidimu.
