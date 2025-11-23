 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė užpuolė aukšto rango „Hezbollah“ narį Beirute

2025-11-23 17:23 / šaltinis: ELTA
2025-11-23 17:23

 Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė nusitaikiusi į aukšto rango „Hezbollah“ narį Beirute, dar labiau paaštrindama įtampą, kuri pietų Libane rusena jau kelis mėnesius.

Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX)

 Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė nusitaikiusi į aukšto rango „Hezbollah“ narį Beirute, dar labiau paaštrindama įtampą, kuri pietų Libane rusena jau kelis mėnesius.

REKLAMA
0

Premjero Benjamino Netanyahu biuras paskelbė, kad kariuomenė „užpuolė „Hezbollah“ štabo viršininką, kuris vadovavo teroristinės organizacijos stiprinimui ir persiginklavimui“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak pranešimo, B. Netanyahu įsakė surengti ataką patarus gynybos ministrui Israeliui Katzui ir kariuomenės vadui Eyalui Zamirui.

REKLAMA
REKLAMA

„Hezbollah“ kol kas nepateikė oficialaus komentaro dėl incidento.

Izraelio gynybos pajėgos (IDF) anksčiau apibūdino operaciją kaip „tikslų smūgį, nukreiptą į svarbų „Hezbollah“ teroristą“ Libano sostinėje.

REKLAMA

Su „Hezbollah“ susijęs Libano televizijos kanalas „Al-Mayadeen“ pranešė, kad pataikius į butą žuvo bent vienas žmogus ir dar trys sužeisti.

Libano nacionalinė naujienų agentūra (NNA) teigė, kad ataka įvyko pietiniame Beiruto Hareto Hreiko rajone, padaryta didelės žalos aplinkiniams pastatams ir transporto priemonėms.

Praėjusių metų rugsėjį Izraelio oro smūgis Hareto Hreiko rajone nukovė „Hezbollah“ lyderį Hassaną Nasrallahą.

REKLAMA
REKLAMA

Izraelio žiniasklaida pranešė, kad taikytasi į Haithamą Ali Tabatabai, apibūdinamą kaip antrąjį „Hezbollah“ vadą, nors Izraelio pareigūnai asmens nepatvirtino. Jungtinės Valstijos dar 2018 metais pasiūlė atlygį už jo suėmimą.

Izraelis ir Irano remiama milicija 2024 m. lapkritį susitarė dėl paliaubų po daugiau nei metų trukusių apšaudymų. Tačiau Izraelio pajėgos toliau vykdo smūgius, daugiausia pietų Libane, o abi pusės kaltina viena kitą paliaubų pažeidimu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų