Prancūzija įspėja šalies merus kitą savaitę neiškelti Palestinos vėliavų

„Neutralumo principas valstybės tarnyboje draudžia tokį demonstravimą“, – sakoma Vidaus reikalų ministerijos pranešime, su kuriuo penktadienį susipažino naujienų agentūra AFP.
Vidaus reikalų ministerija teigė, kad bet kokie merų sprendimai iškelti Palestinos vėliavą turėtų būti perduodami teismams.
Izraelio karas Gazos Ruože, sukėlęs humanitarinę krizę, yra jautri tema Prancūzijoje, kur keli merai jau paskelbė ketinantys kitą savaitę iškelti palestiniečių vėliavą savo miestų rotušėse.
Prancūzija ketina oficialiai pripažinti Palestinos valstybę pirmadienį Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje.
Socialistų lyderis Olivier Faure'as anksčiau paragino pirmadienį ant miestų rotušių iškelti Palestinos vėliavą, kai žydų maldininkai taip pat švenčia Roš Hašaną – žydų Naujuosius metus.
Tačiau VRM pranešime teigiama, kad bet koks toks demonstravimas prilygtų „pusės parėmimui tarptautiniame konflikte“.
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu apkaltino prancūzų prezidentą Emmanuelį Macroną (Emaniuelį Makroną) vykdant nuolaidžiavimo islamistų grupuotei „Hamas“ politiką. Ketvirtadienį E. Macronas sakė, kad Palestinos valstybės pripažinimas izoliuotų „Hamas“.
Kelios kitos valstybės paskelbė ketinančios oficialiai pripažinti Palestinos valstybę per JT viršūnių susitikimą.
