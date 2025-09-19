Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzija įspėja šalies merus kitą savaitę neiškelti Palestinos vėliavų

2025-09-19 20:57 / šaltinis: BNS
2025-09-19 20:57

Prancūzijos vidaus reikalų ministerija įsakė prefektams kitą savaitę, kai Paryžius oficialiai pripažins Palestinos valstybę, neleisti iškelti palestiniečių vėliavų ant rotušių ir kitų viešųjų pastatų.

Palestinos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos vidaus reikalų ministerija įsakė prefektams kitą savaitę, kai Paryžius oficialiai pripažins Palestinos valstybę, neleisti iškelti palestiniečių vėliavų ant rotušių ir kitų viešųjų pastatų.

REKLAMA
2

„Neutralumo principas valstybės tarnyboje draudžia tokį demonstravimą“, – sakoma Vidaus reikalų ministerijos pranešime, su kuriuo penktadienį susipažino naujienų agentūra AFP.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vidaus reikalų ministerija teigė, kad bet kokie merų sprendimai iškelti Palestinos vėliavą turėtų būti perduodami teismams.

REKLAMA
REKLAMA

Izraelio karas Gazos Ruože, sukėlęs humanitarinę krizę, yra jautri tema Prancūzijoje, kur keli merai jau paskelbė ketinantys kitą savaitę iškelti palestiniečių vėliavą savo miestų rotušėse.

REKLAMA

Prancūzija ketina oficialiai pripažinti Palestinos valstybę pirmadienį Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje.

Socialistų lyderis Olivier Faure'as anksčiau paragino pirmadienį ant miestų rotušių iškelti Palestinos vėliavą, kai žydų maldininkai taip pat švenčia Roš Hašaną – žydų Naujuosius metus.

Tačiau VRM pranešime teigiama, kad bet koks toks demonstravimas prilygtų „pusės parėmimui tarptautiniame konflikte“.

REKLAMA
REKLAMA

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu apkaltino prancūzų prezidentą Emmanuelį Macroną (Emaniuelį Makroną) vykdant nuolaidžiavimo islamistų grupuotei „Hamas“ politiką. Ketvirtadienį E. Macronas sakė, kad Palestinos valstybės pripažinimas izoliuotų „Hamas“.

Kelios kitos valstybės paskelbė ketinančios oficialiai pripažinti Palestinos valstybę per JT viršūnių susitikimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų