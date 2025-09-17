Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Iš muziejaus Paryžiuje pavogta aukso už 600 tūkst. eurų

2025-09-17 20:57 / šaltinis: BNS
2025-09-17 20:57

Į Paryžiuje esantį Nacionalinį gamtos istorijos muziejų įsilaužę vagys pagrobė aukso už 600 tūkst. eurų, pranešė muziejus, užsimindamas apie nerimą keliantį vagysčių suintensyvėjimą.

Paryžius (nuotr. Pixabay)

Į Paryžiuje esantį Nacionalinį gamtos istorijos muziejų įsilaužę vagys pagrobė aukso už 600 tūkst. eurų, pranešė muziejus, užsimindamas apie nerimą keliantį vagysčių suintensyvėjimą.

0

Nacionalinis gamtos istorijos muziejus, esantis prašmatniame Prancūzijos sostinės 5-ajame rajone, garsėjantis savo dinozaurų skeletais ir gyvūnų iškamšomis, taip pat turi geologijos ir mineralogijos galeriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienio rytą buvo pastebėtas įsilaužimas, o įsibrovėliai, kaip pranešama, naudodami kampinį šlifuoklį ir degiklį, įsiveržė į upės pakrantėje esantį kompleksą, kuris yra populiarus tarp paryžiečių ir turistų.

„Vagystė susijusi su keliais nacionalinių muziejaus kolekcijų neapdoroto aukso pavyzdžiais“, – antradienį vėlai vakare naujienų agentūrai AFP pranešė muziejaus spaudos tarnyba.

„Nors pavogti pavyzdžiai, remiantis žaliavinio aukso kaina, vertinami maždaug 600 tūkst. eurų, jie vis dėlto turi neįkainojamą vertę paveldo požiūriu“, – pridūrė ji.

Neapdorotas auksas yra metalų lydinys, kurio sudėtyje yra natūralaus aukso ir sidabro.

Neįvardytas policijos šaltinis laikraščiui „Le Parisien“ pranešė, kad liepą dėl kibernetinės atakos buvo išjungtos muziejaus signalizacijos ir stebėjimo sistemos, o vagys, atrodo, žinojo apie šią pažeidžiamą vietą.

„Šis incidentas įvyko kritiniu metu kultūros įstaigoms, ypač muziejams. Per pastaruosius mėnesius kelios viešos kolekcijos iš tikrųjų tapo vagysčių taikiniu“, – pridūrė muziejus.

Apie kitus apiplėšimus muziejus neišsiplėtė, tačiau žinoma, kad šį mėnesį buvo apvogtas Adrieno Dubouche nacionalinis muziejus centriniame Limožo mieste.

Vagys pavogė du indus ir vazą iš kinų porceliano, kurie laikomi nacionaliniu turtu, o nuostoliai įvertinti 6,5 mln. eurų.

Praeitų metų lapkritį keturi vyrai su kirviais ir beisbolo lazdomis vidury baltos dienos sudaužė vitrinas Paryžiaus Cognacqo-Jay (Konjako-Džeji) muziejuje ir pagrobė keletą XVIII amžiaus kūrinių.

Kitą dieną per ginkluotą apiplėšimą muziejuje Sonoje ir Luaroje, centrinėje Prancūzijoje, buvo pavogti kelių milijonų eurų vertės papuošalai.

