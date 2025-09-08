Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijos premjeras pralaimėjo balsavimą dėl pasitikėjimo parlamente

2025-09-08 20:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 20:13

Prancūzijos ministras pirmininkas Francois Bayrou pralaimėjo balsavimą parlamente dėl pasitikėjimo jo vyriausybe, kilus visuotiniams ginčams dėl planuojamų taupymo priemonių.

Prancūzijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos ministras pirmininkas Francois Bayrou pralaimėjo balsavimą parlamente dėl pasitikėjimo jo vyriausybe, kilus visuotiniams ginčams dėl planuojamų taupymo priemonių.

REKLAMA
0

Prancūzijos Nacionalinė asamblėja 364 balsais prieš 194 nubalsavo už tai, kad jis būtų atleistas iš pareigų, o jo mažumos vyriausybė – paleista. Dar 25 parlamentarai susilaikė.

F. Bayrou antradienį ryte įteiks atsistatydinimo pareiškimą prezidentui Emmanueliui Macronui, pranešė šaltinis vyriausybėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis pralaimėjimas nenustebino, nes opozicija buvo pranešusi apie ketinimą neremti F. Bayrou mažumos vyriausybės dėl jos taupymo planų.

REKLAMA
REKLAMA

Mažiau nei devynis mėnesius valdžioje išbuvęs F. Bayrou stengėsi priimti, jo manymu, skubiai reikalingas reformas, nes Prancūzija susiduria su sparčiai augančia valstybės skola ir vienu didžiausių Europoje valstybės išlaidų lygiu.

Tikimasi, kad E. Macronas priims F. Bayrou atsistatydinimą, bet paprašys jo likti pareigose, kol bus surastas įpėdinis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų