Prancūzijos parlamentas ruošiasi atstatydinti premjerą

2025-09-08 16:25 / šaltinis: BNS
2025-09-08 16:25

Beveik neabejojama, kad Prancūzijos ministras pirmininkas Francois Bayrou pirmadienį pralaimės parlamento balsavimą dėl pasitikėjimo, praėjus devyniems mėnesiams nuo jo paskyrimo į pareigas.

Prancūzijos vėliava BNS Foto

Tai sukėlė naują politinį netikrumą Prancūzijoje ir padidino spaudimą prezidentui Emmanueliui Macronui. 

F. Bayrou nustebino net savo sąjungininkus, paprašęs balsavimo dėl pasitikėjimo, kad būtų išeita iš kelis mėnesius trunkančios aklavietės dėl jo biudžeto, numatančio sutaupyti apie 44 mlrd. eurų siekiant sumažinti Prancūzijos skolą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visos opozicinės partijos aiškiai pareiškė, kad balsuos prieš jo mažumos vyriausybę, todėl labai mažai tikėtina, kad jis gautų pakankamai palaikymo. Jam reikia, kad pasitikėjimą pareikštų dauguma iš 577 Nacionalinės Asamblėjos narių. 

Pats F. Bayrou, kuris, pasak pareigūnų, pirmadienio vakarą pakvietė savo ministrus į atsisveikinimo vakarėlį, atrodo, pripažįsta, kad jo valdymo laikas baigiasi. 

Sekmadienį jis kritiškai atsiliepė apie politines partijas, kurios, jo nuomone, „nekenčia viena kitos“, tačiau vis tiek jungia jėgas, „kad nuverstų vyriausybę“.

F. Bayrou būtų antrasis iš eilės nušalintas Prancūzijos ministras pirmininkas.

F. Bayrou pirmtakas Michelis Barnier (Mišelis Barnjė) buvo nušalintas vos po trijų mėnesių darbo.

F. Bayrou, šeštasis ministras pirmininkas nuo 2017-ųjų, kai į valdžią atėjo E. Macronas, pirmadienį sakydamas kalbą parlamentui greičiausiai dar kartą perspės apie padėties, kurioje atsidūrė Prancūzija, rimtumą. 

Jis turėjo kreiptis į parlamentą 13 val. Grinvičo (16 val. Lietuvos) laiku. Balsavimas numatomas po 17 val. Grinvičo (20 val. Lietuvos) laiku. 

