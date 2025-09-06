Prancūzijoje sulaikytas paauglys, įtariamas planavęs išpuolius

Jie patvirtino dienraščio „Le Parisien“ pateiktą informaciją, kad dėl paauglio oficialiai pradėtas tyrimas ir penktadienį jis buvo suimtas.
Paauglys buvo sulaikytas pirmadienį savo tėvų namuose vakariniame Sarto departamente. Bandydamas pabėgti nuo policijos jis patyrė lengvų sužalojimų.
Vienas iš šaltinių teigė, kad namuose atlikus kratą buvo rastas lojalumo „Islamo valstybei“ priesaikos raštas ir pagrindinio Sarto miesto Le Mano mokyklų sąrašas.
Šalia sąrašo buvo nurodytas litrų kiekis – manoma, kad tai galėjo būti padegamųjų prietaisų arba cheminių sprogmenų sudedamosios dalys.
17-metis taip pat įtariamas planavęs išpuolius prieš Izraelio, Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Valstijų ambasadas, Prancūzijos vidaus reikalų ministeriją ir įvairių žiniasklaidos priemonių būstines Paryžiuje, taip pat prieš Europos Parlamentą Strasbūre.
Prancūzijos nacionalinė antiteroristinė prokuratūra atsisakė pakomentuoti šį atvejį naujienų agentūrai AFP. Paauglio advokatas taip pat atsisakė komentuoti.
Vienas iš AFP šaltinių teigė, kad paauglys prisipažino planavęs daugelį įtariamų nusikaltimų.
Jis esą sakė, kad yra pasiryžęs įgyvendinti savo planus, tačiau kol kas nieko konkretaus nebuvo padaryta, nes tai buvo didelio masto išpuoliai, teigė šaltinis.
Prancūzijos kovos su terorizmu institucijos per pastaruosius dvejus metus ėmė vis dažniau įspėti apie nepilnamečių įsitraukimą į radikalų sąmokslus.
Antiteroristinė prokuratūra naujienų agentūrai AFP balandį pranešė, kad 2023 metais buvo užregistruoti 15 tokių atvejų, 2024-aisiais – 18, o 2025 metų pirmąjį pusmetį – 11.
