Rubio pažadėjo Izraeliui „nepalaužiamą paramą“ siekiant tikslų Gazos Ruože

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu savo ruožtu teigė, kad M. Rubio vizitas yra aiški žinia, jog JAV palaiko Izraelį.
„Gazos gyventojai nusipelno geresnės ateities, tačiau ta geresnė ateitis negali prasidėti, kol nebus pašalinta organizacija „Hamas“, – žurnalistams sakė M. Rubio, stovėdamas šalia B. Netanyahu.
„Galite tikėtis mūsų tvirto palaikymo ir įsipareigojimo, kad tai būtų įgyvendinta“, – teigė jis.
