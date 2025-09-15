Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Rubio pažadėjo Izraeliui „nepalaužiamą paramą“ siekiant tikslų Gazos Ruože

2025-09-15 14:12 / šaltinis: BNS
2025-09-15 14:12

Izraelyje apsilankęs JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pažadėjo, kad Vašingtonas teiks „nepalaužiamą paramą“ Izraeliui šiam siekiant savo tikslų Gazos Ruože, ragindamas išnaikinti islamistų grupuotę „Hamas“.

Markas Rubio (nuotr. SCANPIX)

Izraelyje apsilankęs JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pažadėjo, kad Vašingtonas teiks „nepalaužiamą paramą“ Izraeliui šiam siekiant savo tikslų Gazos Ruože, ragindamas išnaikinti islamistų grupuotę „Hamas“.

REKLAMA
1

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu savo ruožtu teigė, kad M. Rubio vizitas yra aiški žinia, jog JAV palaiko Izraelį.

„Gazos gyventojai nusipelno geresnės ateities, tačiau ta geresnė ateitis negali prasidėti, kol nebus pašalinta organizacija „Hamas“, – žurnalistams sakė M. Rubio, stovėdamas šalia B. Netanyahu.

„Galite tikėtis mūsų tvirto palaikymo ir įsipareigojimo, kad tai būtų įgyvendinta“, – teigė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų