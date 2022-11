Olafas Scholzas perspėja nedaryti „skubotų išvadų“ dėl Lenkijoje nukritusios raketos

„Šis sugriovimas privalo būti ištirtas, raketos dalys privalo būti ištirtos, tada privalome palaukti rezultatų, o tada juos skelbti viešai“, – reporteriams sakė O. Scholzas per Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą Indonezijoje.

„Tokiu rimtu klausimu negali būti jokių skubotų išvadų apie įvykių eigą, kol neatliktas kruopštus tyrimas“, – pabrėžė jis.

Lenkija anksčiau pranešė, jog nėra aiškių įrodymų dėl to, kas paleido raketą, nukritusią Pševoduvo kaime netoli Ukrainos sienos. Per smūgį ten žuvo du žmonės.

JAV prezidentas Joe Bidenas sakė, jog „mažai tikėtina“, kad raketa buvo paleista iš Rusijos. Maskva savo atsakomybę neigia.

O. Scholzas akcentavo, jog svarbu „aiškiai pasakyti, kad to nebūtų buvę be Rusijos karo su Ukraina, be raketų, nuolat dideliais kiekiais leidžiamų į ukrainiečių infrastruktūrą“.

Po G-20 derybų Vokietijos kancleris sakė, jog „vienas šio susitikimo rezultatų yra tas, kad Rusijos prezidentas [Vladimiras Putinas] su savo politika yra beveik vienas“.

Zelenskis G-20 šalių vadovams: „Tarp jūsų yra teroristinė valstybė“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį Didžiojo dvidešimtuko (G-20) šalių vadovams pareiškė, kad jų grupėje yra „teroristinė valstybė“, ir apkaltino Rusiją dėl raketos smūgio Lenkijoje, per kurį žuvo du žmonės.

Kalbėdamas vaizdo ryšiu, V. Zelenskis pavadino raketos smūgį „tikru Rusijos pareiškimu G-20 viršūnių susitikimui“, sakoma jo kalbos kopijoje, kurią matė naujienų agentūra AFP.

Tačiau V. Zelenskis suskubo besti pirštu į Maskvą, antradienį surengusią atakų bangą visoje Ukrainoje – šie rusų apšaudymai paliko milijonus namų ūkių be elektros energijos.

Trečiadienį jis antrą kartą kreipėsi į G-20 vadovus, tačiau keli jų jau buvo išvykę iš Indonezijos Balio salos, kurioje vyksta susitikimas.

Tarp išvykusiųjų buvo ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, išskridęs antradienio vakarą.

Likusieji saloje išgirdo Ukrainos lyderio pareiškimą.

„Tarp jūsų yra teroristinė valstybė, ir mes nuo jos ginamės. Tokia yra tikrovė“, – sakė jis.

V. Zelenskis, kuris pirmąkart į lyderius kreipėsi antradienį, ragindamas pabaigti karą, pasiūlė „greitai reaguoti“ į smūgį Lenkijoje.

Tačiau jo sąjungininkai elgiasi atsargiai, o J. Bidenas teigė, kad bet koks atsakas bus duotas tik atlikus tyrimą.

„Įsitikinsime, kad tiksliai išsiaiškinome, kas atsitiko... ir tada kartu nuspręsime, ką daryti toliau“, – sakė jis po pokalbio su Didžiojo septyneto (G-7) ir kitų sąjungininkių vadovais aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose.

Jungtinių Valstijų prezidentas taip pat nurodė, kad „preliminari informacija“ rodo, jog raketa buvo paleista ne iš Rusijos.

„Mažai tikėtina... kad ji buvo paleista iš Rusijos, – sakė jis. – Bet pamatysime.“