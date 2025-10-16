Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Oficialu: paaiškėjo galutinė versija, kodėl nuskendo link „Titaniko“ plaukęs povandeninis laivas

2025-10-16 13:41
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-16 13:41

Paaiškėjo galutinė versija, kodėl nuskendo link „Titaniko“ plaukęs povandeninis laivas „Titan“, skelbia „The Independent“.

Povandeninis aparatas „Titan“ (nuotr. SCANPIX)
6

1

„Titan“ 2023 m. birželį plaukė link nuskendusio legendinio laivo „Titaniko“ nuolaužų. Vis dėlto misijos metu įvyko tragedija, „Titan“ patyrė imploziją (iš esmės subliuško). Žuvo visi penki laive buvę žmonės.

Pagrindine tragedijos versija laikomos „inžinerinės klaidos“.

Skelbiamos pirmosios „Titan“ nuolaužų nuotraukos
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Skelbiamos pirmosios „Titan“ nuolaužų nuotraukos

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiamos naujausios išvados dėl „Titan“ tragedijos

JAV Nacionalinė transporto saugos valdyba pareiškė, kad „Titan“ savininko „OceanGate“ veiksmai buvo netinkami. Laivas buvo pagamintas iš anglies pluošto, medžiaga esą turėjo daug anomalijų ir laivas neatitiko būtinų patvarumo reikalavimų.

Taip pat nustatyta, kad įmonė tinkamai nepatikrino povandeninio laivo ir iš esmės nežinojo jo tikrosios būklės.

Anot tyrėjų, laivas jau kurį laiką buvo apgadintas, jo būklė su kiekvienu panėrimu po vandeniu blogėjo.

Ataskaitoje taip pat teigiama, kad „Titan“ tikriausiai būtų buvęs rastas anksčiau, jei „OceanGate“ būtų laikęsi standartinių avarinių situacijų reagavimo gairių, o tai būtų sutaupę „laiko ir išteklių, nors šiuo atveju gelbėjimas nebuvo įmanomas“.

Žuvo penki žmonės, plaukę link „Titaniko“

Laivo ryšys nutrūko valandai ir 45 minutėms nuo panėrimo praėjus.

Tragedijos metu žuvo Britų keliautojas Hamish Harding ir tėvas su sūnumi Shahzada bei Suleman Dawood. Taip pat žuvo Prancūzijos pilietis Paul-Henri Nargeolet.

Žuvo ir „OceanGate“ vadovas Stockton Rush.

Po kelių dienų paieškų povandeninio laivo nuolaužos buvo iškeltos iš vandenyno dugno netoli „Titaniko“.

