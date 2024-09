Paaiškėjo, kokie buvo paskutiniai žodžiai, išsiųsti iš nuskendusio povandeninio laivo „Titan“

Per posėdį taip pat pirmą kartą buvo parodytas nuotoliniu būdu valdomu aparatu padarytas vaizdas, kuriame matyti, kaip po sprogimo „Titano“ dalis guli jūros dugne, skelbia BBC.

Kai 2023 m. birželį įvyko tragedija, povandeninis laivas mažiau nei dvi valandas leidosi link „Titaniko“.

Pradėtas tyrimas

Pakrančių apsaugos pareigūnai pirmadienį pradėjo dvi savaites truksiantį tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti incidento faktus ir pateikti rekomendacijas, kaip užkirsti kelią panašioms tragedijoms.

Tyrėjai pristatė atkurtą kelionę, įskaitant tekstines žinutes tarp „Titano“ ir jo motininio laivo „Polar Prince“.

„Titanas“ panėrė 09:17 vietos laiku, o motininiame laive esantys pagalbiniai darbuotojai teiravosi apie povandeninio laivo gylį ir svorį, taip pat apie tai, ar jis vis dar mato laivą per viduje įrengtą ekraną.

Ryšys buvo nestabilus, tačiau maždaug po valandos „Titanas“ pranešė: „Čia viskas gerai“.

Paskutinė žinutė buvo išsiųsta 10.47 val. vietos laiku, 3 346 metrų gylyje, ir joje buvo pranešta, kad „Titanas“ numetė du balastus (stabilumui arba nardymo gylio kontrolei išlaikyti). Po to ryšys nutrūko.

„Titanas“ turėjo rimtų įrangos problemų

Pareigūnai pristatė istorinę „Titano“ apžvalgą, pažymėdami, kad jo korpusas niekada nebuvo bandomas trečiųjų šalių ir kad sandėliuojant jis buvo veikiamas oro ir kitų veiksnių.

Be to, jie išdėstė rimtas problemas, su kuriomis povandeninis laivas susidūrė per ekspedicijas, vykdytas iki katastrofos. 2021 ir 2022 m. per 13 panėrimų į „Titaniką“, laivas turėjo 118 įrangos problemų. Tarp jų buvo priekinis kupolas, kuris nukrito, o po tragedijos buvo ištrauktas iš dugno.

Jo varomieji varikliai sugedo 3,5 tūkst. metrų gylyje, o vieno nėrimo metu išsikrovė baterijos ir keleiviai net 27 valandas buvo įstrigę viduje.

Laivo gamintojui „OceanGate“ jau anksčiau kilo klausimų dėl jo konstrukcijos pasirinkimo, saugumo ir taisyklių laikymosi.

Buvęs bendrovės inžinerijos direktorius Tony Nissenas sakė, kad įrodymai, kuriuos jis matė, „kelia nerimą... profesiniu ir asmeniniu požiūriu“.

T. Nissenas teigė, kad „OceanGate“ generalinis direktorius Stocktonas Rushas, kuris buvo laive „Titanas“, turėjo paskutinį žodį priimant daugumą inžinerinių sprendimų ir su juo buvo sunku dirbti.

„Stocktonas kovojo už tai, ko norėjo, ir, net jei tai keisdavosi diena iš dienos, jis nenusileisdavo nė per plauką, – sakė jis. – Dauguma žmonių galiausiai nusileisdavo Stocktonui, tai buvo mirtis tūkstančiu pjūvių“.

Užsitęsusios diskusijos

Po incidento „OceanGate“ sustabdė visas žvalgybos ir komercines operacijas.

Šiuo metu bendrovėje nėra etatinių darbuotojų, tačiau, pasak jos, tragedijos tyrime jai atstovaus advokatas.

Pirmadienį prasidėjo pirmasis viešas jau 15 mėnesių trunkančio tyrimo etapas.

Neatsakyti klausimai, susiję su nelaimingu „Titano“ nėrimu, paskatino užsitęsusias diskusijas dėl saugumo ir privačios povandeninės žvalgybos reglamentavimo.

Tikimasi, kad Pakrančių apsaugos tarnybos Jūrų tyrimų valdyba (MBI) išklausys iki 10 buvusių „OceanGate“ darbuotojų, įskaitant vieną iš įkūrėjų Guillermo Sohnleiną, ir jūrų saugumo bei povandeninių tyrimų ekspertų.

MBI yra aukščiausio lygio JAV jūrų laivų avarijų tyrimo institucija, kuri per metus surengia maždaug vieną posėdį, sekmadienį sakė jos pirmininkas.

„Iš tūkstančių atliktų tyrimų mažiau nei vienas pasiekia tokį lygį, – sakė Jasonas Neubaueris. – Tikimės, kad šis posėdis padės išaiškinti tragedijos priežastis ir neleis, kad kas nors panašaus pasikartotų“.

Turi teisę imtis veiksmų

Aukščiausių pakrančių apsaugos ir Nacionalinės transporto saugos valdybos (NTSB) pareigūnų valdyba turi teisę rekomenduoti civilines sankcijas arba kreiptis į JAV teisingumo departamentą dėl baudžiamojo persekiojimo.

Paieškos misija, kurioje dalyvavo keturios vyriausybės, išsiplėtė po to, kai povandeninis laivas 2023 m. birželio 18 d. rytą prarado ryšį su savo motininiu laivu „Polar Prince“ ir nebeišplaukė į paviršių.

Be S. Rusho, laive buvo britų tyrinėtojas Hamishas Hardingas, prancūzų naras veteranas Paulas Henri Nargeoletas, britų ir Pakistano verslininkas Shahzada Dawoodas ir jo 19-metis sūnus Sulemanas.