Baltijos jūroje nufotografuotas rusų povandeninis laivas

Stebėjimo nuotraukos, kuriose matyti į paviršių išplaukęs rusų povandeninis laivas, buvo padarytos maždaug tuo pačiu metu, kai Rusijos kariuomenė Baltijos jūroje vykdė povandeninių laivų pratybas, per kurias pora povandeninių laivų dalyvavo torpedų dvikovoje, rašo „Business Insider“.

NATO jūrų pajėgų vadavietė praėjusią savaitę nuotraukomis pasidalijo X ir kitose socialinės žiniasklaidos platformose, pažymėdama, kad Rusijos povandeninį laivą nufotografavo Portugalijos jūrų patruliavimo lėktuvas „P-3 Orion“.

#NATO’s eyes in the sky monitor maritime activity. These images of a Russian submarine were taken last week by 🇵🇹 P3 Maritime Patrol Aircraft while under #NATO in the #BalticSea. #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/RPiKsp5H5D

