Macronas: G-20 iškilęs pavojus, klubui sunku spręsti pasaulines krizes

„G-20 galbūt artėja prie ciklo pabaigos“, – sakė jis šeštadienį prasidėjusiam Dvidešimtuko viršūnių susitikimui, kurį boikotuoja JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
„Mums sunku drauge prie šio stalo spręsti svarbias krizes“, – sakė E. Macronas. Jis įspėjo: „G-20 iškilęs pavojus ir mes drauge nesusitelkiame dėl tam tikrų prioritetų.“
Tuo metu susitikimo šeimininkė Pietų Afrikos Respublika (PAR) paskelbė, kad jo pradžioje, nepaisant tradicijos ir JAV nepritarimo, buvo priimta deklaracija.
PAR prezidento Cyrilo Ramaphosos atstovas Vincentas Magwenya sakė, kad prasidedant deryboms dalyvaujantys lyderiai vienbalsiai priėmė deklaraciją, nors jos paprastai priimamos tokių susitikimų pabaigoje.
Detalių dėl deklaracijos turinio nepaskelbta, bet PAR vadino ją pirmojo G-20 susitikimo Afrikoje pergale.
