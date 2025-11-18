Emmanuelis Macronas: Prancūzija ir Vokietija yra įsipareigojusios sukurti naujos kartos naikintuvą

Ši programa yra Europos „patikimumo išbandymas“, – po Europos skaitmeninio suvereniteto viršūnių susitikimo sakė E. Macronas, pridurdamas: „Mes ja tikime ir judame į priekį“.
Europos skaitmeninio suvereniteto aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavo technologijų lyderiai ir ministrai iš viso žemyno, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą (Frydrichą Mercą).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!