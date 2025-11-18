 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Emmanuelis Macronas: Prancūzija ir Vokietija yra įsipareigojusios sukurti naujos kartos naikintuvą

2025-11-18 20:32 / šaltinis: BNS
2025-11-18 20:32

Prancūzų prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį pareiškė, kad Prancūzija ir Vokietija yra įsipareigojusios pasiekti rezultatų dėl Europos naikintuvo, žinomo kaip „Future Combat Air System“ (FCAS), po kelis mėnesius trukusios įtampos dėl šio projekto.

Emmanuelis Macronas  (nuotr. SCANPIX)

Prancūzų prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį pareiškė, kad Prancūzija ir Vokietija yra įsipareigojusios pasiekti rezultatų dėl Europos naikintuvo, žinomo kaip „Future Combat Air System“ (FCAS), po kelis mėnesius trukusios įtampos dėl šio projekto.

REKLAMA
0

Ši programa yra Europos „patikimumo išbandymas“, – po Europos skaitmeninio suvereniteto viršūnių susitikimo sakė E. Macronas, pridurdamas: „Mes ja tikime ir judame į priekį“.

Europos skaitmeninio suvereniteto aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavo technologijų lyderiai ir ministrai iš viso žemyno, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą (Frydrichą Mercą). 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų