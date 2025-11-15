 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lenkijos premjeras perspėja: nauji skandalai gali apsunkinti solidarumą su Ukraina

2025-11-15 09:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-15 09:28

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienį pareiškė, kad dėl naujų korupcijos skandalų gali būti sunkiau išlaikyti sutarimą dėl tolesnio solidarumo su Ukraina.

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienį pareiškė, kad dėl naujų korupcijos skandalų gali būti sunkiau išlaikyti sutarimą dėl tolesnio solidarumo su Ukraina.

D. Tuskas pažymėjo, kad jau anksčiau įspėjo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį apie būtinybę itin jautriai reaguoti net į menkiausius korupcijos požymius jo aplinkoje, nes tai turi įtakos ir jo paties reputacijai.

Pasak D. Tusko, Rusijos ir prorusiškos jėgos Europoje aktyviai skleidžia pasakojimus apie tariamą korupciją nepriklausomoje Ukrainoje.

Jis taip pat pabrėžė, kad Lenkijoje ir kai kuriose kitose šalyse žmonės pavargo nuo karo ir jo sukeliamų išlaidų, todėl sunku išlaikyti paramą Ukrainai šios kare su Rusija.

Jis akcentavo, kad Lenkija suinteresuota Ukrainos kaip nepriklausomos valstybės išlikimu su veikiančiomis institucijomis bei sąžininga vyriausybe ir kad Lenkija nori toliau remti Ukrainą ir darys tai toliau, nes Ukrainos gynimas padeda apginti ir Lenkiją.

Kartu D. Tuskas įspėjo, kad jei Ukrainoje ir kils vis nauji korupcijos skandalai, bus vis sunkiau įtikinti įvairius partnerius solidarizuotis su šia šalimi.

Jis priminė jau anksčiau įspėjęs V. Zelenskį nedaryti žingsnių, kurie galėtų apriboti Nacionalinio kovo su korupcija biuro (NABU) įgaliojimus, pažymėdamas, kad tokios priemonės gali turėti labai neigiamų pasekmių Ukrainai.

D. Tuskas sakė, kad V. Zelenskis ryžtingai reagavo į skandalą energetikos sektoriuje ir kad Ukrainos valstybė yra pasiryžusi patraukti kaltuosius baudžiamojon atsakomybėn. Tačiau D. Tuskas pridūrė, kad skandalo pasekmės jau pasireiškė ir kad jo kaina bus labai didelė.

Jis taip pat perspėjo Ukrainos valdžios institucijas saugotis, pasak jo, rusiško korupcijos modelio, paaiškindamas, kad tokių veiksmų toleravimas gali kelti pavojų Ukrainos karinėms pastangoms.

Kaip pranešė „Ukrinform“, lapkričio 10 d. NABU paskelbė apie specialiąją operaciją korupcijai energetikos sektoriuje atskleisti. Tyrimo metu nustatyta, kad nusikalstamo susivienijimo nariai sukūrė plataus masto įtakos schemą strateginėms valstybės sektoriaus įmonėms, įskaitant „Energoatom“.

Antikorupcijos biuro darbuotojai atliko kratas verslininko ir bendrovės „Kvartal 95“ bendrasavininkio Tymuro Mindičiaus, taip pat teisingumo ministro Germano Galuščenkos, anksčiau dirbusio energetikos ministru, namuose.

Lapkričio 11 d., vykdydami tyrimą dėl korupcijos energetikos sektoriuje, teisėsaugos pareigūnai sulaikė penkis asmenis ir pranešė apie įtarimus septyniems asmenims. Tarp jų buvo verslininkas – nusikalstamo susivienijimo vadovas; buvęs energetikos ministro patarėjas; „Energoatom“ fizinės apsaugos ir saugumo vykdomasis direktorius; keturi užkulisinės pinigų plovimo struktūros nariai.

V. Zelenskis pareiškė, kad teisingumo ministras G. Galuščenka ir energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk turi atsistatydinti, o ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko Aukščiausiajai Radai pateikė siūlymą abu ministrus atleisti.

