  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: po Ukrainos dronų atakų sustabdyta Saratovo naftos perdirbimo gamykla Rusijoje

2025-11-15 09:21 / šaltinis: ELTA
2025-11-15 09:21

Saratovo naftos perdirbimo gamykla Rusijoje po Ukrainos bepiločių orlaivių atakų lapkričio 11 d. sustabdė pirminį naftos perdirbimą.

Oficialu: smogta laivų bazei „Novorosijsk“, naftos perdirbimo gamyklai Saratovo srityje ir degalų saugyklai Engelso rajone (nuotr. Telegram)
13

Apie tai penktadienį agentūrai „Reuters" pranešė du pramonės šaltiniai.

0

Apie tai penktadienį agentūrai „Reuters“ pranešė du pramonės šaltiniai.

Agentūros pašnekovų teigimu, gamykla gali būti sustabdyta iki mėnesio pabaigos.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Šaltiniai pažymėjo, kad naftos distiliavimo įrenginys KDU-6, vienintelis pirminio perdirbimo įrenginys gamykloje, galėjo būti pažeistas per oro smūgius. Jo nominalus dienos pajėgumas buvo apie 20 tūkst. tonų, arba 147 tūkst. barelių naftos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2024 m. Saratovo naftos perdirbimo gamykla perdirbo 5,8 mln. tonų naftos, o tai sudarė apie 2,2 proc. viso Rusijos perdirbamo naftos kiekio. Joje pagaminta 1,9 mln. tonų dyzelino, 1,2 mln. tonų benzino ir 1 mln. tonų mazuto, pranešė „Reuters“.

Kaip pranešė „Ukrinform“, Saratovo naftos perdirbimo gamykla lapkričio 11 ir 14 d. patyrė dronų ataką. Po paskutinės atakos gamyklos teritorijoje užfiksuoti sprogimai, po kurių kilo gaisrai.

Lapkričio 6 d. nustojo veikti Rusijos naftos milžinės „Lukoil“ Volgogrado naftos perdirbimo gamykla. Jai irgi smogė Ukrainos bepiločiai orlaiviai.

