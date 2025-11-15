Žiniasklaida: po Ukrainos dronų atakų sustabdyta Saratovo naftos perdirbimo gamykla Rusijoje

Apie tai penktadienį agentūrai „Reuters“ pranešė du pramonės šaltiniai.
Agentūros pašnekovų teigimu, gamykla gali būti sustabdyta iki mėnesio pabaigos.
Šaltiniai pažymėjo, kad naftos distiliavimo įrenginys KDU-6, vienintelis pirminio perdirbimo įrenginys gamykloje, galėjo būti pažeistas per oro smūgius. Jo nominalus dienos pajėgumas buvo apie 20 tūkst. tonų, arba 147 tūkst. barelių naftos.
2024 m. Saratovo naftos perdirbimo gamykla perdirbo 5,8 mln. tonų naftos, o tai sudarė apie 2,2 proc. viso Rusijos perdirbamo naftos kiekio. Joje pagaminta 1,9 mln. tonų dyzelino, 1,2 mln. tonų benzino ir 1 mln. tonų mazuto, pranešė „Reuters“.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Saratovo naftos perdirbimo gamykla lapkričio 11 ir 14 d. patyrė dronų ataką. Po paskutinės atakos gamyklos teritorijoje užfiksuoti sprogimai, po kurių kilo gaisrai.
Lapkričio 6 d. nustojo veikti Rusijos naftos milžinės „Lukoil“ Volgogrado naftos perdirbimo gamykla. Jai irgi smogė Ukrainos bepiločiai orlaiviai.
