 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
28
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija prie sienos su Lietuva surengė belaisvių paėmimo pratybas

2025-11-14 16:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 16:44

Baltijos laivyno specialiųjų pajėgų padalinys Kaliningrado srityje surengė pratybas, kurių metu buvo surengtos desantininkų pratybos ir treniruotasi imti į nelaisvę, rašoma „The Moscow Times“. Kaip praneša laivyno spaudos tarnyba, kariai buvo desantuoti iš sraigtasparnio Mi-8 naudojant valdomas parašiutų sistemas „Malva“ ir „Arbalet“.

Rusija prie sienos su Lietuva surengė belaisvių paėmimo pratybas (nuotr. SCANPIX)
14

Baltijos laivyno specialiųjų pajėgų padalinys Kaliningrado srityje surengė pratybas, kurių metu buvo surengtos desantininkų pratybos ir treniruotasi imti į nelaisvę, rašoma „The Moscow Times“. Kaip praneša laivyno spaudos tarnyba, kariai buvo desantuoti iš sraigtasparnio Mi-8 naudojant valdomas parašiutų sistemas „Malva“ ir „Arbalet“.

REKLAMA
28

Po nusileidimo specialiųjų pajėgų kariai treniravosi „belaisvių paėmimo įgūdžius, žvalgybos patrulių vedimą, būdus, kaip išvesti iš rikiuotės sąlyginio priešo ryšius“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Desantavimas buvo vykdomas grupėmis po 20 žmonių iš 800 metrų aukščio, visiškai apsirengus karine apranga, įskaitant ginklus ir papildomą įrangą. Pratybų metu buvo aktyviai naudojami naktinio matymo taikikliai ir dronai, praneša rusų kariuomenės spaudos tarnyba.

REKLAMA
REKLAMA

Rusijos kariuomenės pratybos Kaliningrado srityje
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusijos kariuomenės pratybos Kaliningrado srityje

Rusija kaltina NATO ir Baltijos šalis

Pratybos vyksta augant Vakarų šalių susirūpinimui dėl Rusijos karinės veiklos regione. Vasarą Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos (BND) vadovas įspėjo, kad Maskva gali bandyti Baltijos šalyse surengti provokaciją, panašią į 2014 m. Krymo aneksiją, – ne per didelio masto invaziją, o slapta siunčiant pajėgas be atpažinimo ženklų, kad užimtų pasienio miestus, prisidengiant rusakalbių gyventojų apsauga.

REKLAMA

Vasario mėnesį Danijos žvalgyba pranešė, kad Rusija teoriškai gali per penkerius metus pradėti didelio masto karą Europoje. NATO generalinis sekretorius Markas Rutte birželį patvirtino šią įvertinimą, pareikšdamas, kad Maskva gali pulti Aljanso šalis jau po penkerių metų. Spalį Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Fabienas Mandonas sakė, kad Prancūzijos kariuomenė turi būti pasirengusi galimai konfrontacijai su Rusija per artimiausius trejus–ketverius metus.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu Rusija stiprina karinę infrastruktūrą palei sienas su Suomija ir Baltijos šalimis, statydama gynybinius įrenginius ir modernizuodama geležinkelių tinklą. Vakarų žvalgybos vertinimu, 2024 m. pradžioje atkurta Leningrado karinis apygarda laikoma tramplinu potencialiam susidūrimui su NATO.

Šiame kontekste Rusijos valdžia griežtina ir retoriką Baltijos valstybių atžvilgiu. Spalio viduryje Valstybės Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas pareiškė, kad būtina „apsaugoti rusakalbius gyventojus“ Baltijos šalyse nuo „žeminimo ir persekiojimo“, ir pavedė deputatams parengti pasiūlymus, kurie „atvėsins karštas galvas“. Šis pareiškimas buvo paskelbtas po Latvijos valdžios sprendimo iš šalies išsiųsti daugiau nei 800 Rusijos piliečių, neišlaikiusių kalbos egzamino.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
neraso
neraso
2025-11-14 16:50
nes tik uz lupos pajeme
Atsakyti
Nūykaaa
Nūykaaa
2025-11-14 16:51
Čia juk grynai taikos sumetimais tos pratybos ir jokio karo kurstymo, aniaaa?
Atsakyti
Ruskam stribpalaikiui
Ruskam stribpalaikiui
2025-11-14 17:07
Tu, ruskas galvijau, manai šimtą metų gyvensi? Tavęs eglės išvarta seniai poasiilgus, patalpinsim, būk tikras.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (28)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų