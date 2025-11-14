Rusija prie sienos su Lietuva surengė belaisvių paėmimo pratybas

Po nusileidimo specialiųjų pajėgų kariai treniravosi „belaisvių paėmimo įgūdžius, žvalgybos patrulių vedimą, būdus, kaip išvesti iš rikiuotės sąlyginio priešo ryšius“.
Desantavimas buvo vykdomas grupėmis po 20 žmonių iš 800 metrų aukščio, visiškai apsirengus karine apranga, įskaitant ginklus ir papildomą įrangą. Pratybų metu buvo aktyviai naudojami naktinio matymo taikikliai ir dronai, praneša rusų kariuomenės spaudos tarnyba.
Rusija kaltina NATO ir Baltijos šalis
Pratybos vyksta augant Vakarų šalių susirūpinimui dėl Rusijos karinės veiklos regione. Vasarą Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos (BND) vadovas įspėjo, kad Maskva gali bandyti Baltijos šalyse surengti provokaciją, panašią į 2014 m. Krymo aneksiją, – ne per didelio masto invaziją, o slapta siunčiant pajėgas be atpažinimo ženklų, kad užimtų pasienio miestus, prisidengiant rusakalbių gyventojų apsauga.
Vasario mėnesį Danijos žvalgyba pranešė, kad Rusija teoriškai gali per penkerius metus pradėti didelio masto karą Europoje. NATO generalinis sekretorius Markas Rutte birželį patvirtino šią įvertinimą, pareikšdamas, kad Maskva gali pulti Aljanso šalis jau po penkerių metų. Spalį Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Fabienas Mandonas sakė, kad Prancūzijos kariuomenė turi būti pasirengusi galimai konfrontacijai su Rusija per artimiausius trejus–ketverius metus.
Tuo tarpu Rusija stiprina karinę infrastruktūrą palei sienas su Suomija ir Baltijos šalimis, statydama gynybinius įrenginius ir modernizuodama geležinkelių tinklą. Vakarų žvalgybos vertinimu, 2024 m. pradžioje atkurta Leningrado karinis apygarda laikoma tramplinu potencialiam susidūrimui su NATO.
Šiame kontekste Rusijos valdžia griežtina ir retoriką Baltijos valstybių atžvilgiu. Spalio viduryje Valstybės Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas pareiškė, kad būtina „apsaugoti rusakalbius gyventojus“ Baltijos šalyse nuo „žeminimo ir persekiojimo“, ir pavedė deputatams parengti pasiūlymus, kurie „atvėsins karštas galvas“. Šis pareiškimas buvo paskelbtas po Latvijos valdžios sprendimo iš šalies išsiųsti daugiau nei 800 Rusijos piliečių, neišlaikiusių kalbos egzamino.
