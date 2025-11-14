Patvirtinta nauja Kaliningrado tranzito kontrolės tvarka

Kai pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM), pagal patvirtintą tranzito kontrolės aprašą Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), Lietuvos policija, ir Viešojo saugumo tarnyba (VST) koordinuotai vykdys supaprastinto tranzito priežiūrą, reaguos į incidentus ir ypatingus įvykius bei užtikrins, kad būtų laikomasi visų nustatytų tranzito taisyklių.
„Naujas tvarkos aprašas padės užtikrinti sklandesnį bendradarbiavimą tarp atsakingų tarnybų ir institucijų bei padės efektyviau užkardyti galimus piktnaudžiavimus Kaliningrado tranzito schema. Bet koks su Kaliningrado tranzitu susijęs incidentas taps tarnybų reagavimo prioritetu. Mūsų tikslas – operatyvi tarnybų reakcija į bet kokius pažeidimus ar įtartinas situacijas. Dabartinėje saugumo situacijoje anksčiau nutikę incidentai negali pasikartoti“, – VRM pranešime spaudai cituojamas V. Kondratovičius.
Ministerija pabrėžia, kad incidentų Kaliningrado tranzite atvejais bus užtikrinamas greitas reagavimas – nuo neteisėto asmenų pasišalinimo iš traukinio iki kitų su tranzitu susijusių grėsmių.
Taip pabrėžiama, kad bus stiprinamas tarpinstitucinis informacijos keitimasis ir vykdomos bendros pratybos, kad visos tarnybos veiktų koordinuotai ir galėtų greitai mobilizuoti papildomas pajėgas.
ELTA primena, kad diskusijos dėl Kaliningrado tranzito kontrolės sustiprinimo prasidėjo po birželį įvykusio incidento, kai iš važiuojančio Kaliningrado tranzitinio traukinio Kybartų apylinkėse iššoko Rusijos pilietis. Tuomet pranešta, kad traukiniui likus važiuoti iki Kybartų geležinkelio stoties 25 min. (tarp Pilviškių ir Kybartų), palydovė pastebėjo atidarytas traukinio duris, per kurias ir galėjo iššokti minėtas asmuo.
Bėglio anksčiau ieškojo pasieniečių sraigtasparnis, kinologai, ekspertai su dronais, tačiau žmogaus pėdsakų aptikti nepavyko.
Kaip teigė vidaus reikalų ministras V. Kondratovičius, atlikus vidinį patikrinimą, nustatyta, kad Lietuvos pareigūnai, reaguodami į minėtą incidentą, pažeidimų nepadarė.
Galiausiai VRM rugpjūčio pradžioje, kad iš traukinio iššokęs Rusijos pilietis Danilas Muchametovas rastas kitoje valstybėje.
Užsienio žiniasklaida skelbia, jog minėtas asmuo pabėgo į Suomiją, kur prašėsi prieglobsčio.