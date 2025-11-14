„Strateginis dviejų diktatūrų bendradarbiavimas“: Rusija samdys 12 tūkst. Šiaurės Korėjos darbininkų

Žvalgybos šaltinių teigimu, iki 2025 m. pabaigos Rusija planuoja įdarbinti apie 12 tūkst. Šiaurės Korėjos darbininkų, kurie dirbs įmonėse, esančiose Jelabugos atskiroje ekonominėje zonoje, Tatarstane.
GUR paaiškina, kad būtent Jelabugoje gaminami tolimojo nuotolio dronai, tokie kaip „Shahed/Geranium“, kuriuos Rusijos kariuomenė naudoja teroristiniams išpuoliams prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą.
„Gilėja strateginis dviejų diktatūrų bendradarbiavimas“
Pagal Pagrindinės žvalgybos direkcijos duomenis, spalio pabaigoje Rusijos užsienio reikalų ministerijoje vyko vietos pareigūnų ir Šiaurės Korėjos bendrovės „Jihyang Technology Trade Company“, atsakingos už Korėjos darbininkų paiešką ir atranką, atstovų susitikimas, kurio metu buvo aptartos darbo jėgos pardavimo detalės.
Nustatyta, kad Kremlius žada samdomiems darbuotojams mokėti maždaug 2 eurus už darbo valandą, o darbuotojų pamainos truks mažiausiai 12 valandų.
„Tokios priemonės rodo, kad gilėja strateginis dviejų diktatūrų bendradarbiavimas siekiant tęsti agresyvų karą prieš Ukrainą“, – pažymėjo Gynybos ministerijos Pagrindinė žvalgybos direkcija.
Pasak GUR vadovo pavaduotojo Vadimo Skibitskio, Rusija planuoja iki 2025 m. padidinti kamikadzių dronų gamybą – siekiama pagaminti mažiausiai 36 tūkst. dronų.
GUR atstovas taip pat pridūrė, kad Rusija gamina ir kitų tipų dronus bei didina nepilotuojamų orlaivių gamybą, o tai rodo, kad agresorius neketina sustoti.
