Rusijoje – neparankiųjų valymas: „Netrukus tai įgaus tokį pagreitį, kad visiems žandikauliai atvips“

Jis paskelbė, kad netrukus teisėsaugos institucijoms bus išsiųsta daugiau medžiagos prieš juos, po to „ši mašina įsibėgės taip, kad jie visiems atvips žandikauliai“. Jo teigimu, pasekmių galima išvengti tik pašalinus įrašus ir atsiprašius, kaip jau padarė kai kurie prokremliški, Rusijos karą palaikantys tinklaraštininkai.
„Mūsų Rusijos gynybos ministerijos padalinys taip smarkiai sudavė smūgį priešui, kad jis ėmė klykti. <...> Šiomis aplinkybėmis jų šeimininkai nusprendė Rusijoje užgniaužti Rusijos priešų, kurie dirba šalies viduje, ir tų, kuriuos jie slapta naudojo, retoriką. Sukeldami būtent tautų ir konfesijų nesantaiką, pirmiausia smogti „Achmatui“ ir man. Galų gale tai baigėsi taip, kad žmonės, kurie tai darė, patys sulaukė smūgio. Jie pradėjo etapais gauti protokolus dėl diskreditavimo, medžiaga jau buvo perduota byloms dėl ekstremizmo. Netrukus ši mašina įgaus tokį pagreitį, kad jie visi apstulbs“, – pareiškė A. Alaudinovas.
Valdžiai pataikauti neužtenka: tildomi ir „savi“
Rusijos valdžia, susidorojusi su opozicijos atstovais viešojoje erdvėje, ėmėsi veiksmų prieš taip vadinamuosius „Z blogerius“, tai yra tinklaraštininkai ar karo korespondentai, kurie iš esmės palaiko Kremliaus politiką ir Rusijos karą Ukrainoje, tačiau kartais kritikuoja ir valdžios ar kariuomenės veiksmus.
Aukšto rango ir didelę įtaką šalyje turinčio karininko teigimu, didžioji dalis medžiagos „dar nepradėta“ ir tiems, prieš kuriuos organizuojama kampanija, buvo duotos septynios dienos „atsibusti“ – „pašalinti iš savo kanalų visą purvą, atsiprašyti už tai, ką jie jau parašė“.
„Tiems, kurie to nepadarys, mes pasakėme, kad juos sunaikinsime teisėtais būdais, taikydami baudžiamąją atsakomybę, kad kiekvienas iš jų gautų tai, ko nusipelnė, nes taip toliau tęstis negali. Žinoma, mes negalime leisti mūsų priešams toliau purtyti šalį iš vidaus“, – pareiškė A. Alaudinovas.
„Achmat“ vadovas pridūrė, kad į jį jau kreipėsi taip vadinamieji z-blogeriai, norintys išvengti atsakomybės.
A. Alaudinovas pridūrė, kad tie, kurie neklauso Vladimiro Putino, „bus arba sėdės, arba negyvens Rusijoje“.
A. Alaudinovas pasisakė po keleto tinklaraštininkų atstovų persekiojimo atvejų. Lapkričio pradžioje buvo sulaikyta tinklaraštininkė Oksana Kobelev, kuri mažiau nei prieš savaitę kritikavo A. Alaudinovą ir Gynybos ministerijos vadovybę. Vėliau ji buvo paleista, iškėlus administracinę bylą dėl kariuomenės „diskreditavimo“. Moteris pašalino įrašą ir atsiprašė.
Prieš tai valdžia pripažino „užsienio agentais“ tinklaraštininką Romaną Aliochiną ir politologą Sergejų Markovą, taip pat įtraukė į teroristų ir ekstremistų sąrašą viešais pasisakymais rūstybę užsitraukusią visuomenininkę Tatjaną Montjan.
