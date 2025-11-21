 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija plės karinę galią Baltijos jūroje: priimtas svarbus įstatymas

2025-11-21 15:17 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 15:17

Lenkijos parlamentas priėmė karines galias Baltijos jūroje didinantį įstatymą, gynybos ministerijos pavadintą „Saugi Baltija“.

Lenkija plės karinę galią Baltijos jūroje: priimtas svarbus įstatymas (nuotr. SCANPIX)

0

Įstatymas taikomas ginkluotosioms pajėgoms bei mažesniu mastu pasienio tarnybai ir policijai, vykdant oro ir jūrų operacijas. Jis leidžia panaudoti oro gynybos priemones, stebėti Lenkijos teritorinius vandenis ir veiklą tarptautiniuose vandenyse. 

Pagrindinės nuostatos įgalioja jūrų ar oro dalinių vadus, gavus operacijų vado leidimą, šaudyti savigynos tikslais arba siekiant apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą, orlaivius ar laivus, priklausančius Pasienio apsaugos tarnybai, policijai ar ginkluotosioms pajėgoms. 

Įstatymas leidžia veikti už šalies teritorinių ribų

Kitas svarbus aspektas yra tas, kad įstatymas leidžia Lenkijos karinio jūrų laivyno daliniams veikti už šalies teritorinių vandenų, siekiant sustiprinti Lenkijos saugumą ir sudaryti sąlygas greitai reaguoti į grėsmes. 

Be to, įstatymo projektas išplečia aplinkybes, kuriomis Lenkijos pajėgos gali veikti užsienyje – prie sąjungininkių rėmimo, taikos palaikymo ar kovos su terorizmu misijų pridėta „veikla, skirta stiprinti Lenkijos Respublikos saugumą“. Gynybos ministerijos ekspertai šią nuostatą laiko itin svarbia šalies kariniam jūrų laivynui. 

Įstatymo projekte patikslinamos priešiškų raketų perėmimo Lenkijos oro erdvėje taisyklės ir išplečiami karinio jūrų laivyno įgaliojimai kontroliuoti užsienio laivus, taip pat išplėsti Sienos apsaugos tarnybos įgaliojimai apsaugoti ypatingos svarbos  infrastruktūrą. 

Įstatymui pritarė 263 parlamentarai, du buvo prieš ir 172 susilaikė – daugiausia įstatymų leidėjai iš socialiai konservatyvios partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS).

