Po žinios iš Lietuvos Tuskas kreipėsi į sąjungininkus: „Gerai tai sužinoti prieš derybas“

Prokuratūra pirmadienį pranešė, kad perdavė teismui baudžiamąją bylą, joje vienam nepilnamečiam Ukrainos piliečiui, veikusiam Rusijos tikslais, pareikšti kaltinimai dėl pernai gegužės 9 dieną Vilniuje įvykdyto „Ikea“ padegimo.

D. Tuskas sako, kad ši žinia yra svarbi prieš pradedant derėtis su Rusija dėl karo pabaigos.

„Brangūs sąjungininkai, Lietuvos prokuratūros tyrimas patvirtino mūsų įtarimus, kad už prekybos centrų Vilniuje ir Varšuvoje padegimus atsakingos Rusijos slaptosios tarnybos. Gerai tai sužinoti prieš derybas. Tokia jau šios valstybės prigimtis“, – platformoje „X“ pirmadienį parašė jis.

Dear allies, the investigation of the Lithuanian prosecutor’s office has confirmed our suspicions that responsible for setting fires to shopping centres in Vilnius and Warsaw are the Russian secret services. Good to know before negotiations. Such is the nature of this state.

REKLAMA