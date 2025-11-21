 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija peržengė ribą: po sabotažo geležinkelyje – Tuskas įspėja apie Rusijos vykdomą terorizmą

2025-11-21 15:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 15:06

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienį pasmerkė, anot jo, Rusijos „valstybinį terorizmą“ – tokie žodžiai iš jo lūpų nuskambėjo po geležinkelio linijos, kuria į kaimyninę Ukrainą gabenama pagalba, sabotažo.

Geležinkelio sabotažas Lenkijoje (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienį pasmerkė, anot jo, Rusijos „valstybinį terorizmą" – tokie žodžiai iš jo lūpų nuskambėjo po geležinkelio linijos, kuria į kaimyninę Ukrainą gabenama pagalba, sabotažo.

0

Trumpame kreipimesi į parlamentą D. Tuskas paragino lenkus susivienyti kovoje su Maskvos bandymais „sėti nesantaiką su Europa, su Ukraina ir, svarbiausia, tarp mūsų pačių“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kremliaus tarnybų pakurstyti ir kelis mėnesius organizuoti diversiniai veiksmai neseniai peržengė kritinę ribą ir dabar netgi galime kalbėti apie valstybinį terorizmą“, – pridūrė jis.

D. Tuskas sakė, kad tikslas yra „sunaikinti gyvastį ir destabilizuoti Lenkijos valstybės pamatus“.

Du aktai, kuriuos Varšuva apibūdina kaip „sabotažą“, buvo įvykdyti tarp šeštadienio ir pirmadienio, o jų metu buvo apgadinta geležinkelio linija, padedanti aprūpinti artimą sąjungininkę Ukrainą atsargomis.

Varšuva kaip galimus nusikaltėlius identifikavo du ukrainiečius, įtariamus veikus Maskvos vardu, ir paprašė Rusijos sąjungininkės Baltarusijos, į kurios teritoriją abu vyrai, kaip manoma, pabėgo, juos išduoti.

Lenkija taip pat paskelbė, kad uždarys paskutinį šalyje vis dar veikiantį Rusijos konsulatą.

„Remkite Ukrainą jos kare prieš Rusiją be jokių „bet“

Maskva antradienį pasmerkė Lenkijos teiginius apie jos vaidmenį ir apkaltino Varšuvą „rusofobija“.

D. Tuskas savo kreipimesi paragino įstatymų leidėjus neatkartoti prorusiškų naratyvų ir priminė jiems apie didelio masto dezinformacijos kampaniją, kurios metu buvo bandoma kaltę suversti Ukrainai.

„Remkite Ukrainą jos kare prieš Rusiją be jokių „bet“, – parlamentui teigė jis.

D. Tuskas paragino nacionalistinių ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų opozicijos parlamentarus, taip pat Lenkijos konservatyvųjį prezidentą ir jo biurą neabejoti Europos vienybe.

„Remkite ne Rusiją, o stiprius Vakarus“, – primygtinai tvirtino premjeras.

Varšuva jau kurį laiką kalba apie prieš Vakarus nukreiptą Rusijos „hibridinį karą“.

„Karo metu nėra jokių „bet“; arba palaikote Lenkiją, arba esate prieš ją, ypač kai kalbama apie nacionalinį saugumą Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje“, – pridūrė D. Tuskas.

