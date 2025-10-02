Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija pirks naikintuvams F-35 skirtas oras-oras raketas

2025-10-02 21:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 21:04

Lenkija ketina pirkti pažangias vidutinio nuotolio oras-oras raketas (AMRAAM) AIM-120D3, skirtas naikintuvams F-35, ketvirtadienį pareiškė vicepremjeras ir gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas. 

F-35 (nuotr. SCANPIX)

Lenkija ketina pirkti pažangias vidutinio nuotolio oras-oras raketas (AMRAAM) AIM-120D3, skirtas naikintuvams F-35, ketvirtadienį pareiškė vicepremjeras ir gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas. 

REKLAMA
1

Šiam pirkimui visais balsais pritarė jo suburta valdymo grupė, per spaudos konferenciją po jos posėdžio sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.

„Mes perkame šiuos naikintuvus kartu su naujausiomis AMRAAM raketomis“, – sakė jis ir pridūrė, kad šiam Lenkijos pirkimui pritarė JAV Kongresas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

W. Kosiniakas-Kamyszas taip pat teigė, kad Lenkija yra vienintelė šalis, kuriai leista pirkti šią ginkluotę. Pasak jo, Lenkija įvykdys savo įsipareigojimus iki nustatytos datos – gruodžio 10 d., kai turėtų būti pasirašyti konkretūs susitarimai. 

REKLAMA
REKLAMA

„Kol kas tik JAV ir Lenkija turės prieigą prie AIM-120D3 AMRAAM raketų“, – sakė jis ir pridūrė, kad „dėl finansavimo problemų nėra, nes pirkimą padengs Ginkluotųjų pajėgų paramos fondas“. 

Pirmuosius F-35 naikintuvus Lenkija gaus 2026 metais. Lenkijos oro pajėgos iš viso gaus 32 naikintuvus F-35 – pirmuosius daugiafunkcinius ir priešui sunkiai aptinkamus lėktuvus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų