Kraupūs meškų išpuoliai: žmonės pasidalijo išgyvenimo istorijomis

Billy Halloranas lankėsi Japonije, kur ruošėsi 8 km bėgimui, tačiau maždaug už 30 metrų priešais save pastebėjo du Azijos juoduosius lokius.
„Buvau labai išsigandęs ir pagalvojau: Velnias, reikia apsisukti,“ – pasakojo B. Halloranas.
Jis pridūrė: „Vienas lokys šiek tiek priartėjo prie manęs... Stengiausi atrodyti kuo didesnis, garsesnis ir aukštesnis, tačiau lokys elgėsi gana agresyviai ir triukšmingai.“
Jausdamas, kad lokys ruošiasi pulti, B. Halloranas pakėlė dešinę ranką, kad apsaugotų galvą.
„Jis parvertė mane ant žemės ir įkando į ranką – vienu įkandimu ją sulaužė“, – pasakojo jis.
Japonijoje – vis dažnesni susidūrimai su lokiais
B. Halloranas išgyveno ir gali papasakoti savo istoriją, tačiau kitiems taip, kaip jam nepasisekė – Japonija šiuo metu susiduria su lokių keliamų pavojų protrūkiu, kurį ekspertai sieja su blogėjančia socialine ir aplinkos situacija.
Aplinkos ministerijos duomenimis, šiemet per lokių užpuolimus žuvo 13 žmonių. Dar daugiau kaip 100 žmonių buvo sužeista. Nuo balandžio iki rugsėjo visoje šalyje užfiksuota apie 20 tūkst. lokių pastebėjimų – maždaug 7 tūkst. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2024 m.
Kaip išgyventi lokio užpuolimą?
Valdžios institucijos ir žiniasklaida dalijasi patarimais, kaip elgtis lokių gyvenamose vietovėse.
Rekomenduojama: gulėti veidu žemyn, saugant galvą ir kaklą, nešiotis varpelį ar lokius atbaidantį purškalą, į gamtą eiti grupėmis.
Vyriausybė taip pat ragina vaikus nešiotis tuščius plastiko butelius eidami į mokyklą – esą lokiai bijo garso, kai šie buteliai suspaudžiami.
„Be jų būčiau miręs“
Prieš keletą metų su panašia situacija susidūrė Jeffas Kingstonas, kuris su dviem savo šunimis vaikščiojo miške į šiaurės vakarus nuo Tokijo.
„Ėjome siauru taku, kai meška iššoko iš miško ir puolė mane“, – prisimena jis.
Vyras nespėjo sureaguoti, o gyvūnas smogė jam į galvą, parvertė ant žemės ir sužeidė.
Jis pasakojo: „Kai gyvūnas bandė mane sudraskyti, krūmai sušvelnino smūgius į pečius ir rankas. Tada mano šunys sugebėjo nuvyti mešką. Buvo baisu ir labai skaudu.“
„Ranką sulaužė vienu įkandimu“
Naujosios Zelandijos pilietis B. Halloranui pasakojo: „Pažiūrėjau į savo ranką – ji buvo visiškai deformuota.“
Ir pridūrė: „Apsisukau, pradėjau bėgti atgal, išsitraukiau telefoną ir paskambinau žmonai.“
Po 40 minučių kelionės automobiliu jis buvo paguldytas į ligoninę, kur vyrui buvo atlikta skubi operacija. Vienas kaulas buvo sulaužytas per pusę, o kitas – į dvi dalis.
