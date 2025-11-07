 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kraupūs meškų išpuoliai: žmonės pasidalijo išgyvenimo istorijomis

2025-11-07 12:06 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 12:06

Japoniją krečia lokių išpuolių banga – šiemet per gyvūnų atakas žuvo rekordiškai daug žmonių. Gyventojai gyvena baimėje, o išgyvenusieji pasakoja kraupias istorijas apie įkandimus ir lūžusius kaulus. Ekspertai dėl vis dažnesnių susidūrimų kaltina klimato krizę ir maisto trūkumą, kuris lokius gena vis arčiau miestų bei žmonių namų.

Kraupūs meškų išpuoliai: žmonės pasidalijo išgyvenimo istorijomis (nuotr. SCANPIX)

Japoniją krečia lokių išpuolių banga – šiemet per gyvūnų atakas žuvo rekordiškai daug žmonių. Gyventojai gyvena baimėje, o išgyvenusieji pasakoja kraupias istorijas apie įkandimus ir lūžusius kaulus. Ekspertai dėl vis dažnesnių susidūrimų kaltina klimato krizę ir maisto trūkumą, kuris lokius gena vis arčiau miestų bei žmonių namų.

REKLAMA
0

Billy Halloranas lankėsi Japonije, kur ruošėsi 8 km bėgimui, tačiau maždaug už 30 metrų priešais save pastebėjo du Azijos juoduosius lokius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvau labai išsigandęs ir pagalvojau: Velnias, reikia apsisukti,“ – pasakojo B. Halloranas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė: „Vienas lokys šiek tiek priartėjo prie manęs... Stengiausi atrodyti kuo didesnis, garsesnis ir aukštesnis, tačiau lokys elgėsi gana agresyviai ir triukšmingai.“

REKLAMA

Jausdamas, kad lokys ruošiasi pulti, B. Halloranas pakėlė dešinę ranką, kad apsaugotų galvą.

„Jis parvertė mane ant žemės ir įkando į ranką – vienu įkandimu ją sulaužė“, – pasakojo jis.

Japonijoje – vis dažnesni susidūrimai su lokiais

B. Halloranas išgyveno ir gali papasakoti savo istoriją, tačiau kitiems taip, kaip jam nepasisekė – Japonija šiuo metu susiduria su lokių keliamų pavojų protrūkiu, kurį ekspertai sieja su blogėjančia socialine ir aplinkos situacija.

REKLAMA
REKLAMA

Aplinkos ministerijos duomenimis, šiemet per lokių užpuolimus žuvo 13 žmonių. Dar daugiau kaip 100 žmonių buvo sužeista. Nuo balandžio iki rugsėjo visoje šalyje užfiksuota apie 20 tūkst. lokių pastebėjimų – maždaug 7 tūkst. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2024 m.

Kaip išgyventi lokio užpuolimą?

Valdžios institucijos ir žiniasklaida dalijasi patarimais, kaip elgtis lokių gyvenamose vietovėse.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rekomenduojama: gulėti veidu žemyn, saugant galvą ir kaklą, nešiotis varpelį ar lokius atbaidantį purškalą, į gamtą eiti grupėmis.

Vyriausybė taip pat ragina vaikus nešiotis tuščius plastiko butelius eidami į mokyklą – esą lokiai bijo garso, kai šie buteliai suspaudžiami.

„Be jų būčiau miręs“

Prieš keletą metų su panašia situacija susidūrė Jeffas Kingstonas, kuris su dviem savo šunimis vaikščiojo miške į šiaurės vakarus nuo Tokijo.

REKLAMA

„Ėjome siauru taku, kai meška iššoko iš miško ir puolė mane“, – prisimena jis.

Vyras nespėjo sureaguoti, o gyvūnas smogė jam į galvą, parvertė ant žemės ir sužeidė.

Jis pasakojo: „Kai gyvūnas bandė mane sudraskyti, krūmai sušvelnino smūgius į pečius ir rankas. Tada mano šunys sugebėjo nuvyti mešką. Buvo baisu ir labai skaudu.“

REKLAMA

„Ranką sulaužė vienu įkandimu“

Naujosios Zelandijos pilietis B. Halloranui pasakojo: „Pažiūrėjau į savo ranką – ji buvo visiškai deformuota.“

Ir pridūrė: „Apsisukau, pradėjau bėgti atgal, išsitraukiau telefoną ir paskambinau žmonai.“

Po 40 minučių kelionės automobiliu jis buvo paguldytas į ligoninę, kur vyrui buvo atlikta skubi operacija. Vienas kaulas buvo sulaužytas per pusę, o kitas – į dvi dalis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų