Buvusio Japonijos premjero Abe žudikas po 3 metų pripažino savo kaltę

T. Yamagami, anot pranešimų, tyrėjams nurodė, kad veikė iš neapykantos prieštaringai vertinamai Susivienijimo bažnyčiai. Jo motina šiai religinei organizacijai paaukojo dideles pinigų sumas ir dėl to šeima esą buvo finansiškai sužlugdyta. Žudikas teigė, kad Sh. Abe tapo taikiniu, nes šio senelis, buvęs ministras pirmininkas Nobusuke Kishi, 1957 m. Pietų Korėjoje užkietėjusio antikomunisto San Myung Muno įkurtą religinę organizaciją pakvietė plėstis į Japoniją.
Po pasikėsinimo į Sh. Abę į viešumą iškilo ryšiai tarp Susivienijimo bažnyčios ir valdančiosios Liberaldemokratų partijos (LDP), kurios lyderis buvo Sh. Abe, narių. Anot žiniasklaidos, T. Yamagami po sulaikymo per apklausą paneigė veikęs iš pykčio dėl Sh. Abe politinių įsitikinimų.
Susidomėjimas šiuo teismo procesu Japonijoje labai didelis. Daugiau kaip 700 žmonių proceso pradžioje susirinko prie Nara apygardos teismo, kad gautų vieną iš 32 viešų vietų teismo salėje. Bilietai buvo išdalyti loterijos būdu.
