  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Buvusio Japonijos premjero Abe žudikas po 3 metų pripažino savo kaltę

2025-10-28 15:31 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 15:31

Buvusio Japonijos premjero Shinzo Abe žudikas praėjus trejiems metams po mirtino pasikėsinimo prasidėjusiame procese pripažino savo kaltę. Tetsuya Yamagami, kuriam dabar 45-eri, kaltinamas per rinkimų kampanijos renginį savadarbiu šaunamuoju ginklu nušovęs ilgiausiai pokario laikotarpiu  vyriausybės vadovo pareigas ėjusį Sh. Abę. Pasak japonų žiniasklaidos, nuosprendžio procese tikimasi sausį.

Shinzo Abe (nuotr. Scanpix)

Buvusio Japonijos premjero Shinzo Abe žudikas praėjus trejiems metams po mirtino pasikėsinimo prasidėjusiame procese pripažino savo kaltę. Tetsuya Yamagami, kuriam dabar 45-eri, kaltinamas per rinkimų kampanijos renginį savadarbiu šaunamuoju ginklu nušovęs ilgiausiai pokario laikotarpiu  vyriausybės vadovo pareigas ėjusį Sh. Abę. Pasak japonų žiniasklaidos, nuosprendžio procese tikimasi sausį.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

T. Yamagami, anot pranešimų, tyrėjams nurodė, kad veikė iš neapykantos prieštaringai vertinamai Susivienijimo bažnyčiai. Jo motina šiai religinei organizacijai paaukojo dideles pinigų sumas ir dėl to šeima esą buvo finansiškai sužlugdyta.  Žudikas teigė, kad Sh. Abe tapo taikiniu, nes šio senelis, buvęs ministras pirmininkas Nobusuke Kishi, 1957 m. Pietų Korėjoje užkietėjusio antikomunisto San Myung Muno įkurtą religinę organizaciją pakvietė plėstis į Japoniją.

Po pasikėsinimo į Sh. Abę į viešumą iškilo ryšiai tarp Susivienijimo bažnyčios ir valdančiosios Liberaldemokratų partijos (LDP), kurios lyderis buvo Sh. Abe, narių. Anot žiniasklaidos, T. Yamagami po sulaikymo per apklausą paneigė veikęs iš pykčio dėl Sh. Abe politinių įsitikinimų. 

Susidomėjimas šiuo teismo procesu Japonijoje labai didelis. Daugiau  kaip 700 žmonių proceso pradžioje susirinko prie Nara apygardos teismo, kad gautų vieną iš 32 viešų vietų teismo salėje. Bilietai buvo išdalyti loterijos būdu.

