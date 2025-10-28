Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Užsienis > Kinija

Kinija sako matanti „teigiamų signalų“ iš naujosios Tokijo vadovybės

2025-10-28 12:56
2025-10-28 12:56

 Kinijos vyriausiasis diplomatas antradienį savo Japonijos kolegai pareiškė matantis „teigiamų signalų“ iš naujosios Tokijo vadovybės, pradėjus dirbti naujajai ministrei pirmininkei, kuri ilgai buvo laikyta Pekino kritike. 

Kinijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Praėjusią savaitę Japonija konservatyvių pažiūrų Sanae Takaichi paskyrė pirmąja savo ministre pirmininke moterimi. Anksčiau ji yra sakiusi, kad Tokijas turi „spręsti Pekino keliamą grėsmę saugumui“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau ji sušvelnino retoriką Pekino atžvilgiu ir praėjusią savaitę Kiniją pavadino svarbia kaimyne.

„Kinija atkreipė dėmesį į kai kuriuos teigiamus signalus, kuriuos paskelbė naujasis Japonijos kabinetas“, – per pokalbį telefonu su užsienio reikalų ministru Toshimitsu Motegi  sakė Wang Yi. 

„Aukšto lygio mainai yra labai svarbūs Kinijos ir Japonijos santykių plėtrai“, – ministerija citavo Wang Yi. 

Dviejų užsienio reikalų ministrų pokalbis telefonu įvyko JAV prezidento Donaldo Trumpo vizito Japonijoje metu.

S. Takaichi antradienį negailėjo pagyrų D. Trumpui ir sakė, kad tikisi „aukso amžiaus“ santykiuose su JAV, o vėliau pasirašė susitarimą su Vašingtonu, kuriuo siekiama užsitikrinti svarbiausių mineralų tiekimą.

Japonijoje, kuri yra svarbi JAV sąjungininkė, dislokuota 54 tūkst. amerikiečių karių.

JAV, Japonija, Australija ir Indija priklauso Keturių šalių grupei, kuri laikoma Pekino priešininke. 

Wang Yi pakartojo, kad „istorija ir Taivano klausimas“ yra Kinijos ir Japonijos santykių pagrindas. T. Motegi savo ruožtu teigė, kad Tokijas neketina atsiriboti nuo Pekino.

Kinija ir Japonija yra pagrindinės prekybos partnerės, tačiau šiuo ryšius dažnai išbando istorinis nepasitikėjimas ir nesutarimai dėl teritorinių varžybų ir karinių išlaidų. 

„Tikimasi, kad naujasis Japonijos kabinetas žengs teisingą „pirmąjį žingsnį“ bendradarbiaujant su Kinija“, – teigiama Kinijos pareiškime.

