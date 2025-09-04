Kraupi avarija Berlyne: automobilis rėžėsi į vaikų grupę

Avarinių tarnybų atstovas pareiškė, kad trys vaikai patyrė nesunkių sužalojimų, o juos lydėjęs suaugusysis buvo sužeistas sunkiai. Gelbėtojai po šio incidento šiauriniame Vedingo rajone pagalbą iš viso suteikė 19 žmonių. Policijos atstovas Florianas Nathas pažymėjo, kad 20-metis vairuotojas buvo sulaikytas, įtariama, jog jis buvo apsvaigęs nuo „svaigiųjų medžiagų“.
Remiantis pranešimais, šis vyras pravažiavo degant raudonam šviesoforo signalui.
Automobilis įsirėžė į 7-8 m. amžiaus vaikų grupę
Pirminiais policijos duomenimis, automobilis nuvažiavo nuo kelio, užvažiavo ant šaligatvio ir rėžėsi į žmonių minią. Policijos atstovas negalėjo pateikti daugiau informacijos apie motyvą.
Pasak bulvarinio laikraščio „Bild“, nelaimė įvyko apie 13.10 val. vietos (14.10 val. Lietuvos) laiku. Teigiama, kad automobilis sukdamas įsirėžė į 7-8 m. amžiaus vaikų grupę. Laikraštis skelbė, kad vaikai buvo išgabenti į netoliese esančią ligoninę.
