  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Užsienis > Europa

Kraupi avarija Berlyne: automobilis rėžėsi į vaikų grupę

2025-09-04 17:38 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 17:38

Ketvirtadienį Berlyne automobilis rėžėsi į vaikų grupę, buvo sužeisti keli žmonės, pranešė policija.

Berlyne automobilis įsirėžė į minią: sužeisti trys vaikai (nuotr. SCANPIX)
7

Ketvirtadienį Berlyne automobilis rėžėsi į vaikų grupę, buvo sužeisti keli žmonės, pranešė policija.

1

Avarinių tarnybų atstovas pareiškė, kad trys vaikai patyrė nesunkių sužalojimų, o juos lydėjęs suaugusysis buvo sužeistas sunkiai. Gelbėtojai po šio incidento šiauriniame Vedingo rajone pagalbą iš viso suteikė 19 žmonių. Policijos atstovas Florianas Nathas pažymėjo, kad 20-metis vairuotojas buvo sulaikytas, įtariama, jog jis buvo apsvaigęs nuo „svaigiųjų medžiagų“.

Berlyne automobilis įsirėžė į minią: sužeisti trys vaikai
FOTOGALERIJA. Berlyne automobilis įsirėžė į minią: sužeisti trys vaikai

Remiantis pranešimais, šis vyras pravažiavo degant raudonam šviesoforo signalui.

Automobilis įsirėžė į 7-8 m. amžiaus vaikų grupę

Pirminiais policijos duomenimis, automobilis nuvažiavo nuo kelio, užvažiavo ant šaligatvio ir rėžėsi į žmonių minią. Policijos atstovas negalėjo pateikti daugiau informacijos apie motyvą.

Pasak bulvarinio laikraščio „Bild“, nelaimė įvyko apie 13.10 val. vietos (14.10 val. Lietuvos) laiku. Teigiama, kad automobilis sukdamas įsirėžė į 7-8 m. amžiaus vaikų grupę. Laikraštis skelbė, kad vaikai buvo išgabenti į netoliese esančią ligoninę.

