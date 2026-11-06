Zelenskis apie rinkimus Ukrainoje: galėtų vykti jau žiemą, bet yra viena sąlyga

Putinas Maskvoje priėmė Irano saugumo vadovą
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį Maskvoje priėmė Irano saugumo vadovą Mohseną Rezaei. Jie aptarė dvišalių ryšių stiprinimą, įskaitant dujotiekio, kuriuo būtų tiekiamos rusiškos dujos, tiesimą.
Po susitikimo žurnalistams kalbėjęs Irano Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos sekretorius M. Rezaei jį pavadino „itin svarbiu apsikeitimu nuomonėmis“, pranešė Irano ambasada.
„Per susitikimą su ponu Vladimiru Putinu buvo aptartas dujotiekių iš Rusijos į Iraną tiesimas“, – Irano valstybinė televizija citavo M. Rezaei.
Jis pažymėjo, kad taip siekiama padėti Iranui „spręsti dujų trūkumo problemą savo šalyje ir kartu sudaryti sąlygas parduoti rusiškas dujas kaimyninėms šalims“.
Nors Iranas yra vienas didžiausių dujų išgavėjų, šalis jau seniai susiduria su gamtinių dujų, būtinų šildymo sistemoms aprūpinti, trūkumu. Šią problemą dar labiau paaštrino vasarį prasidėjęs karas su Jungtinėmis Valstijomis ir Izraeliu.
Teherano teigimu, per intensyviausią, beveik 40 dienų trukusį karo etapą abi šalys atakavo svarbius Irano infrastruktūros objektus, įskaitant gamtinių dujų perdirbimo įmones.
Rusijos ir Irano, dviejų daugiausiai tarptautinių sankcijų sulaukusių pasaulio valstybių, ryšiai sustiprėjo Maskvai 2022 m. pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą.
Spalio pradžioje V. Putinas pareiškė, kad Rusija pasirengusi dalyvauti tarpininkavimo pastangose siekiant užbaigti vasarį JAV ir Izraelio pradėtą karą.
M. Rezaei teigė, kad V. Putinas pabrėžė regioninio saugumo mechanizmų būtinybę ir „bet kokio išorės jėgų kišimosi neleistinumą“, sprendžiant padėtį Artimuosiuose Rytuose.
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 196 Rusijos dronus
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 196 dronus, kuriais Rusija nuo ketvirtadienio vakaro atakavo Ukrainą, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo ketvirtadienio 18.00 val. okupantai į Ukrainą paleido 227 dronus, įskaitant „Shahed“ (86 jų buvo reaktyviniai), „Gerbera“, bei „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius.
Atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Preliminariais 8.00 val. duomenimis, numušti/neutralizuoti 196 dronai. Apie 15 bepiločių tuo metu dar buvo ore.
14 vietų registruoti smūgiai, 8 – numuštų oro taikinių nuolaužos.
Iš analitikų – pozityvios prognozės Ukrainai
Demokratų pergalė JAV kadencijos vidurio rinkimuose atveria kelią naujai pagalbai su Maskvos invazija kovojančiai Ukrainai ir taip pat gali paskatinti prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) politikos Rusijos atžvilgiu peržiūrą, ketvirtadienį pareiškė analitikai.
Vašingtono ir Kyjivo santykiai vis dar gali likti įtempti. Be to, Kongresui reikėtų sunkiai pasiekiamos dviejų trečdalių balsų daugumos, kad būtų galima atmesti bet kokį D. Trumpo veto įstatymams.
Tačiau „naujasis Kongresas reiškia tam tikrą ribą“ JAV paramos Ukrainai vilkinimui ar jos atsisakymui, teigė JAV Vokietijos Marshallo fondo vyresnioji bendradarbė Carrie Lee (Keri Li).
„Naujasis Kongresas galės aiškiai pasakyti: mes visiškai neapleisime Ukrainos“, – naujienų agentūrai AFP nurodė ji.
D. Trumpas anksčiau grasino nutraukti JAV dalyvavimą šiame konflikte, o dabar, pasak C. Lee, „didelis netikrumas“ Europoje ir Ukrainoje dėl JAV įsipareigojimų turėtų sumažėti.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau išreiškė viltį, kad kadencijos vidurio rinkimų rezultatai sustiprins paramą Kyjivui ir padės užbaigti kruviniausią karinį konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Rusijos pradėtas plataus masto karas prieš Ukrainą tęsiasi jau penktus metus.
Ukraina ir jos sąjungininkai Europoje nerimauja dėl Vašingtono suartėjimo su Maskva.
Praėjusiais metais grįžęs į Baltuosius rūmus, D. Trumpas sustabdė tiesioginę karinę pagalbą Ukrainai, surengė susitikimą JAV su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu bei įsivėlė į nesutarimus su V. Zelenskiu, įskaitant viešą apsižodžiavimą Ovaliajame kabinete.
Vladivostokas
Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 6 d. d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 601 tūkst. 830 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 2 440 priešo kareivių.
Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 456 (+2) priešo tankus, 25 651 (+8) šarvuotą kovos mašiną, 51 956 (+54) artilerijos sistemas, 2 254 (+0) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 744 (+6) oro gynybos sistemas, 452 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 3 085 (+8) antžemines robotizuotas sistemas, 597 616 (+ 1 395) taktinę bepiločių orlaivių sistemų, 5 192 (+0) sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 170 929 (+673) automobilius ir degalų cisternas, 4 878 (+5) specialiosios įrangos vienetus.
„Jų armija nebus vien tam, kad būtų“: NATO vadovas prakalbo apie Rusijos grėsmę Europai
Nyderlandų pokalbių laidoje „Pauw & De Wit“ NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad mažai tikėtina, kad Rusijos pradėtas karas Ukrainoje turės nugalėtoją, ir pridūrė, kad Europa turės išlikti budri dėl galimos Rusijos agresijos net ir tada, kai karas Ukrainoje galiausiai baigsis, rašo „Bloomberg“.
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Pietų Rusijoje – Ukrainos dronų ataka: dega naftos perdirbimo gamykla, dūmai pasiekė Krasnodarą
Po penktadienio nakties Ukrainos dronų atakos visoje pietų Rusijoje kilo gaisrai, girdėjosi sprogimai, o vienoje didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų kilo gaisras, rašo „Kyiv Independent“, remdamasis stebėjimo kanalais.
Kaip praneša „Ukrainos kanalas „Exilenova Plus“, gaisras kilo „Afipsky“ naftos perdirbimo gamykloje, esančioje pietiniame Krasnodaro krašte.
Pasak šio šaltinio, sprogimai ir gaisrai taip pat buvo užfiksuoti netoliese esančioje Adygėjos Respublikoje.
Šio straipsnio rašymo metu vietos valdžios institucijos dar nekomentavo šio išpuolio, o „Kyiv Independent“ negalėjo iš karto patikrinti šių detalių.
„Afipsky“ naftos perdirbimo gamykla, viena didžiausių regione, balandžio mėnesį buvo įtraukta į sankcijų sąrašą dėl savo vaidmens Rusijos kare prieš Ukrainą.
Trumpas prognozuoja susitarimą su Rusija dėl Ukrainos ir „visos Europos“
Baltuosiuose rūmuose susitikęs su Rusijos vadovo Vladimiro Putino pasiuntiniu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė prognozuojantis „labai didelį“ susitarimą su Maskva, apimsiantį ne tik karą Ukrainoje, bet ir „visą Europą“.
Italijos premjerė Giorgia Meloni kritikuoja Europos „padrikumą“ derybose dėl Ukrainos
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni sukritikavo Europos „padriką“ požiūrį į derybas dėl Ukrainos ir pareikalavo, kad Europos Sąjunga (ES) nuspręstų, kas kalba jos vardu, matyti agentūros AFP ketvirtadienį gautame laiške.
Žinutėje Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Antonio Costai, vadovaujančiam ES viršūnių susitikimams, G. Meloni skundėsi pastaruoju metu padaugėjusiais įvairaus formato susitikimais dėl Rusijos karo Ukrainoje.
„Dėl viso to atrodome visiškai nepatikimi, sprendžiant vieną sudėtingiausių klausimų, su kuriais susiduria mūsų šalys“, – rašė Italijos lyderė.
„Esu įsitikinusi, kad visi suprantame: kurdami padrikai veikiančios Europos įvaizdį, mes tik tarnaujame interesams tų, kurie nori šio karo tęsinio“, – teigė ji.
Kaip pavyzdžius ji paminėjo neseniai Majamyje ir Osle vykusias derybas, taip pat šią savaitę Briuselyje vykusius Ukrainos, JAV, kelių Europos šalių, NATO ir ES atstovų susitikimus.
Ji taip pat atkreipė dėmesį į Norvegijos ir Suomijos vadovų pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
„Noriu pabrėžti, kad nesutiksiu su tokia dinamika ir neketinu tiesiog stovėti nuošalyje bei tai stebėti“, – rašė G. Meloni.
„Veikimas padrikai, vienai iniciatyvai vejantis ir persidengiant su kita, mums nepadės – nei bendraujant su partneriais, nei su tais, kuriuos turime įtikinti nutraukti beprasmišką agresiją“, – teigė ji.
Italijos premjerė teigė norinti, kad ES lyderiai „kartą ir visiems laikams nuspręstų, kas sėdi prie derybų stalo Europos Sąjungos vardu ir su kokiais įgaliojimais“.
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Zelenskis apie rinkimus Ukrainoje: galėtų vykti jau žiemą, bet yra viena sąlyga
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina galėtų surengti rinkimus žiemą, tačiau tam reikia, kad Rusija sutiktų su ugnies nutraukimu, praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi jo interviu ZDF.
Pokalbio metu žurnalistas paklausė prezidento, ar, atsižvelgiant į visą balsavimo situacijos sudėtingumą (dalis žmonių yra užsienyje, dalis – fronte), tai reiškia, kad rinkimai Ukrainoje vyks tik po karo.
V. Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos pusė tai vertina būtent taip, tačiau tuo pačiu Kyjivas pateikė Vašingtonui pasiūlymus, pagal kuriuos rinkimus būtų galima surengti jau žiemą.
„Taip, būtent taip mes tai matome. Bet mes pateikėme pasiūlymus. Aš sakiau amerikiečiams, kad jūs galite sudaryti su rusais susitarimą dėl ugnies nutraukimo žiemos laikotarpiui. Tada žmonės turėtų elektros ir vandens. O tuo pačiu metu mes taip pat galėsime surengti rinkimus“, – sakė V. Zelenskis.
Tame pačiame interviu V. Zelenskis pareiškė, kad surengti rinkimus Ukrainoje yra sudėtinga, nes didžioji dalis piliečių negalės balsuoti.
Visų pirma kalbama apie karius, esančius apkasuose. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad būtent kariai pirmiausia turi išrinkti valstybės vadovą, nes jie išsaugojo ir saugo šalies nepriklausomybę, todėl rengti rinkimus be jų būtų neteisinga.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad spalio 11 d. JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikavo Ukrainos prezidentą už tai, kad nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą, šalyje nebuvo surengti rinkimai.
„Manau, kad jis turėtų surengti rinkimus, ir jis jau daug kartų galėjo išspręsti šį klausimą“, – sakė D. Trumpas.