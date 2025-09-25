Rubio per susitikimą su Lavrovu ragino nutraukti karą Ukrainoje
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį per susitikimą su kolega iš Rusijos Sergejumi Lavrovu paragino nutraukti kraujo praliejimą kare Ukrainoje, pranešė JAV Valstybės departamento atstovas.
M. Rubio, susitikęs su S. Lavrovu Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose, „pakartojo prezidento [Donaldo] Trumpo raginimą nutraukti žudynes ir pabrėžė, kad Maskva turi imtis reikšmingų žingsnių siekiant ilgalaikio Rusijos ir Ukrainos karo sprendimo“, – sakoma atstovo Tommy Pigotto pareiškime.
Savo ruožtu S. Lavrovas pabrėžė Rusijos norą išspręsti konfliktą, praneša Užsienio reikalų ministerija Maskvoje.
Aukščiausiojo rango Rusijos diplomatas priminė Kremliaus vadovo Vladimiro Putino ir D. Trumpo susitarimą, pasiektą per jų susitikimą Aliaskoje rugpjūtį, kad pirmiausia turi būti pašalintos pagrindinės konflikto priežastys, sakoma ministerijos pranešime.
S. Lavrovas dar kartą apkaltino Ukrainą ir Europos Sąjungą, kad jos tęsia karą.
Šaltiniai Rusijoje pranešė, kad S. Lavrovas ir M. Rubio taip pat susitarė, kad abi šalys tęs „konstruktyvų dialogą“.
Pranešta, kad jiedu aptarė daug dvišalių klausimų, įskaitant socialinių ir politinių kontaktų atnaujinimą ir atitinkamų diplomatinių atstovybių darbo atkūrimą. Jie taip pat patvirtino, kaip svarbu remtis prezidentų iniciatyva ir normalizuoti santykius, sakoma
WSJ: Trumpas buvo informuotas apie planuojamą Ukrainos puolimą, kuriam prireiks JAV pagalbos
JAV prezidentas Donaldas Trumpas gavo informaciją apie naują „Ukrainos puolimą“, kurią planuoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir kuriai reikės amerikiečių paramos, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ).
JAV pareigūnai, pasisakantys už ryžtingesnę poziciją paramos Ukrainai klausimu, informavo D. Trumpą apie realią situaciją Ukrainos mūšio lauke. Visų pirma, jie pabrėžė nedidelę Rusijos pažangą fronte.
Pakeitė retoriką, bet ne politiką
Be to, D. Trumpui buvo pranešta apie planuojamą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimą. Kaip pažymi WSJ, šis puolimas reikalaus JAV pagalbos, bet tik žvalgybos srityje.
Tai svarbu, nes, kaip teigia JAV pareigūnai, D. Trumpas pakeitė retoriką, bet ne savo politiką.
Kol kas D. Trumpas leidžia parduoti ginklus Ukrainai. Tačiau jis apribojo amerikietiškų ginklų naudojimą smūgiams prieš Rusiją.
Trumpo kalba JT
Rugsėjo 23 d. D. Trumpas pasisakė Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos posėdyje Niujorke, kur pareiškė, kad Ukraina gali visiškai atkurti savo teritorinį vientisumą. Tam ji turi gauti Europos paramą.
JAV prezidento nuomone, Rusija pasirodė esanti „popierinis tigras“, nes ji nepasiekė reikšmingų laimėjimų fronte. O Ukrainos kariuomenė pasirodė esanti žymiai stipresnė, nei buvo manoma.
Zelenskis pareiškė, kad JAV prezidentas rems Ukrainą iki galo. Tačiau žiniasklaida mano kitaip: ten spėjama, kad D. Trumpo pareiškimas rodo, jog JAV prezidentas nori atsiriboti nuo karo Ukrainoje.