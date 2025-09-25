Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. WSJ: Trumpas buvo informuotas apie planuojamą Ukrainos puolimą, kuriam prireiks JAV pagalbos

2025-09-25 07:30 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-09-25 07:30

JAV prezidentas Donaldas Trumpas gavo informaciją apie naują „Ukrainos puolimą“, kurį planuoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir kuriai reikės amerikiečių paramos, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ).

Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
39

JAV prezidentas Donaldas Trumpas gavo informaciją apie naują „Ukrainos puolimą“, kurį planuoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir kuriai reikės amerikiečių paramos, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ).

REKLAMA
1

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:30

WSJ: Trumpas buvo informuotas apie planuojamą Ukrainos puolimą, kuriam prireiks JAV pagalbos

JAV prezidentas Donaldas Trumpas gavo informaciją apie naują „Ukrainos puolimą“, kurią planuoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir kuriai reikės amerikiečių paramos, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ).

JAV pareigūnai, pasisakantys už ryžtingesnę poziciją paramos Ukrainai klausimu, informavo D. Trumpą apie realią situaciją Ukrainos mūšio lauke. Visų pirma, jie pabrėžė nedidelę Rusijos pažangą fronte.

Pakeitė retoriką, bet ne politiką

Be to, D. Trumpui buvo pranešta apie planuojamą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimą. Kaip pažymi WSJ, šis puolimas reikalaus JAV pagalbos, bet tik žvalgybos srityje.

Tai svarbu, nes, kaip teigia JAV pareigūnai, D. Trumpas pakeitė retoriką, bet ne savo politiką.

Kol kas D. Trumpas leidžia parduoti ginklus Ukrainai. Tačiau jis apribojo amerikietiškų ginklų naudojimą smūgiams prieš Rusiją.

Trumpo kalba JT

Rugsėjo 23 d. D. Trumpas pasisakė Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos posėdyje Niujorke, kur pareiškė, kad Ukraina gali visiškai atkurti savo teritorinį vientisumą. Tam ji turi gauti Europos paramą.

JAV prezidento nuomone, Rusija pasirodė esanti „popierinis tigras“, nes ji nepasiekė reikšmingų laimėjimų fronte. O Ukrainos kariuomenė pasirodė esanti žymiai stipresnė, nei buvo manoma.

Zelenskis pareiškė, kad JAV prezidentas rems Ukrainą iki galo. Tačiau žiniasklaida mano kitaip: ten spėjama, kad D. Trumpo pareiškimas rodo, jog JAV prezidentas nori atsiriboti nuo karo Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

07:15

Rubio per susitikimą su Lavrovu ragino nutraukti karą Ukrainoje

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį per susitikimą su kolega iš Rusijos Sergejumi Lavrovu paragino nutraukti kraujo praliejimą kare Ukrainoje, pranešė JAV Valstybės departamento atstovas. 

M. Rubio, susitikęs su S. Lavrovu Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose, „pakartojo prezidento [Donaldo] Trumpo raginimą nutraukti žudynes ir pabrėžė, kad Maskva turi imtis reikšmingų žingsnių siekiant ilgalaikio Rusijos ir Ukrainos karo sprendimo“, – sakoma atstovo Tommy Pigotto pareiškime. 

Savo ruožtu S. Lavrovas pabrėžė Rusijos norą išspręsti konfliktą, praneša Užsienio reikalų ministerija Maskvoje. 

Aukščiausiojo rango Rusijos diplomatas priminė Kremliaus vadovo Vladimiro Putino ir D. Trumpo susitarimą, pasiektą per jų susitikimą Aliaskoje rugpjūtį, kad pirmiausia turi būti pašalintos pagrindinės konflikto priežastys, sakoma ministerijos pranešime.

S. Lavrovas dar kartą apkaltino Ukrainą ir Europos Sąjungą, kad jos tęsia karą. 

Šaltiniai Rusijoje pranešė, kad S. Lavrovas ir M. Rubio taip pat susitarė, kad abi šalys tęs „konstruktyvų dialogą“. 

Pranešta, kad jiedu aptarė daug dvišalių klausimų, įskaitant socialinių ir politinių kontaktų atnaujinimą ir atitinkamų diplomatinių atstovybių darbo atkūrimą. Jie taip pat patvirtino, kaip svarbu remtis prezidentų iniciatyva ir normalizuoti santykius, sakoma

Skaityti daugiau

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Macronas apie prancūzų pajėgas Ukrainoje: gali tekti svarstyti rusams pralaužus fronto liniją (nuotr. SCANPIX)
Emmanuelis Macronas sveikina Donaldo Trumpo pasikeitusią poziciją dėl Ukrainos
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Telegram)
Zelenskis JT sakė, kad narystė NATO nėra automatinė apsauga, ir gyrė Trumpo politikos permainas (2)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis: narystė NATO nėra automatinė apsauga (3)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis: Europa negali sau leisti prarasti Moldovą (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų