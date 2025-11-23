Visiška Ukrainos išdavystė: griežtai sureagavo į Trumpo „taikos planą“

Buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas griežtai sukritikavo JAV prezidento Donaldo Trumpo „taikos planą“ Rusijos karui su Ukraina užbaigti. Apie šį planą jis pasisakė laikraštyje „Daily Mail“, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.
Vladimiras Putinas greičiausiai sėdi viename iš savo daugybės rūmų, žiūri naujienas per televiziją ir „kreivai šypsosi dėl (savo – ELTA) priešininkų nekompetencijos ir Vakarų stulbinamo silpnumo“, rašė B. Johnsonas.
„Tai komiška. Vadinamasis taikos planas reikalauja Ukrainos karinio iškastravimo. Jis reikalauja Rusijos veto dėl Ukrainos narystės NATO ir Rusijos kontrolės dėl bet kokių užsienio kariuomenių priėmimo į Ukrainos teritoriją“, – pažymėjo B. Johnsonas.
Jis pabrėžė, kad po ketverių karo metų Rusija prarado daugiau nei milijoną žuvusių ir sužeistų karių, bet vis tiek nesugebėjo užimti reikšmingai daugiau nei maždaug 20 proc. Ukrainos teritorijos, kurią kontroliavo invazijos pradžioje. B. Johnsonas taip pat atkreipė dėmesį į Rusijos ekonominę krizę. Ir visgi, šiomis aplinkybėmis Jungtinės Valstijos pateikia „taikos planą“, kuris atrodo tarsi būtų parašytas Kremliuje, rašė jis.
D. Trumpo sprendimą jis pavadino „visiška Ukrainos išdavyste“.
„Jei jie (ukrainiečiai – ELTA) Kyjive būtų tokie bepročiai, kad su šiais sąlygomis sutiktų, nėra abejonių, jog jie taptų Maskvos marionetėmis, jiems nuolat grėstų trečia invazija. Yra aišku, kad tai yra visiška vadinamųjų Ukrainos draugų kapituliacija. Tai – Miunchenas“, – rašė buvęs Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas.
Jis taip pat sukritikavo kitas Vakarų šalis, įskaitant Jungtinę Karalystę, už šių pernelyg nuolankų atsaką į D. Trumpo pasiūlytą „taikos planą“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino iš JAV pusės oficialiai gavęs šio taikos plano projektą, kuris, Vašingtono teigimu, galėtų atgaivinti diplomatiją.
Anksčiau JAV žiniasklaida pranešė, kad D. Trumpo administracija vykdė slaptas konsultacijas su Rusija, siekdama parengti naują planą, kaip užbaigti karą Ukrainoje. „Axios“ pranešė, kad planą sudaro 28 punktai, suskirstyti į keturias kategorijas: taika Ukrainoje, saugumo garantijos, saugumas Europoje ir JAV santykių su Rusija bei Ukraina ateitis.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, Kyjivas pagal šį planą turėtų atsisakyti savo kontroliuojamų Donbaso teritorijų, sumažinti savo kariuomenę ir atsisakyti didelės dalies ginkluotės. Plane numatyta perduoti likusias Donbaso teritorijas mainais už JAV saugumo garantijas Kyjivui ir Europai, tačiau šių garantijų mechanizmas lieka neapibrėžtas.
JAV prezidentas D. Trumpas penktadienį patvirtino, kad jo administracija Kyjivui iškėlė ultimatumą iki ateinančio ketvirtadienio sutikti su Baltųjų rūmų planu Rusijos karui Ukrainoje užbaigti.
Rubio: Trumpo taikos planas – pagrindas deryboms
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad Donaldo Trumpo taikos planas yra grįstas Rusijos ir Ukrainos siūlymais bei laikomas derybų pagrindu, praneša Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“.
„Taikos pasiūlymą parengė JAV“, – platformoje „X“ aiškino M. Rubio.
„Jis pasiūlytas kaip tvirtas pagrindas vykstančioms deryboms. Jis yra grįstas Rusijos pusės siūlymais. Tačiau jis taip pat yra grįstas ankstesniais ir dabartiniais Ukrainos siūlymais“, – rašė jis.
JAV valstybės sekretorius taip pat minėjo vieną iš savo ankstesnių įrašų platformoje „X“, kuriame teigė, kad „norint užbaigti sudėtingą ir mirtiną karą, reikia išsamiai keistis rimtomis ir realistiškomis idėjomis“.
Todėl, pasak jo, abi šalys privalo daryti nuolaidas, o darbas su pasiūlymais toliau tęsiasi.
Kaip pranešė „Ukrinform“, lapkričio 23 d. Ukraina, JAV ir ES šalys surengs derybas dėl Donaldo Trumpo taikos plano. JAV pusę turėtų atstovauti valstybės sekretorius ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas.
Kaip anksčiau rašė ELTA, JAV prezidento paramą turinčiame 28 punktų taikos plano projekte reikalaujama, kad Ukraina padarytų teritorinių ir saugumo nuolaidų Maskvai: be kita ko, atsisakytų planų stoti į NATO ir sumažintų savo kariuomenę iki 600 tūkst. karių. Rusija pagal jį įsipareigotų nesiveržti į kaimynines šalis, būtų vėl priimta į Didžiojo aštuoneto grupę, būtų panaikintos jai įvestos sankcijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
rusija didžiausia pasaulyje teroristinė organizacija
Visiška panika – Dnipras atakuotas dronais: liepsnoja namas, yra sužeistų
Dnipro mieste dėl rusų dronų smūgių užsidegė daugiaaukštis gyvenamasis pastatas ir privatus namas, praneša „Ukrinform“.
„Priešas užpuolė regioną dronais. Dnipre kilo gaisrai daugiaaukščiame pastate ir privačiame name. Pagal preliminarią informaciją, yra sužeistųjų“, – platformoje „Telegram“ rašė Dnipropetrovsko srities valstybinės administracijos vadovas Vladyslavas Haivanenko.
Be to, Vasylkivkos bendruomenėje užsidegė privatus namas, informacija tikrinama, pridūrė jis.
Anksčiau buvo pranešta, kad Dnipre gaudžiant oro pavojaus sirenoms buvo girdimi sprogimai.