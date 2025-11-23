 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rubio: „Taikos pasiūlymą parengė JAV“

2025-11-23 08:18 / šaltinis: ELTA
2025-11-23 08:18

 JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad Donaldo Trumpo taikos planas yra grįstas Rusijos ir Ukrainos siūlymais bei laikomas derybų pagrindu, praneša Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“.

Rubio: Trumpo taikos planas – pagrindas deryboms. EPA-ELTA nuotr.

 JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad Donaldo Trumpo taikos planas yra grįstas Rusijos ir Ukrainos siūlymais bei laikomas derybų pagrindu, praneša Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform".

2

„Taikos pasiūlymą parengė JAV“, – platformoje „X“ aiškino M. Rubio.

„Jis pasiūlytas kaip tvirtas pagrindas vykstančioms deryboms. Jis yra grįstas Rusijos pusės siūlymais. Tačiau jis taip pat yra grįstas ankstesniais ir dabartiniais Ukrainos siūlymais“, – rašė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV valstybės sekretorius taip pat minėjo vieną iš savo ankstesnių įrašų platformoje „X“, kuriame teigė, kad „norint užbaigti sudėtingą ir mirtiną karą, reikia išsamiai keistis rimtomis ir realistiškomis idėjomis“.

Todėl, pasak jo, abi šalys privalo daryti nuolaidas, o darbas su pasiūlymais toliau tęsiasi.

Kaip pranešė „Ukrinform“, lapkričio 23 d. Ukraina, JAV ir ES šalys surengs derybas dėl Donaldo Trumpo taikos plano. JAV pusę turėtų atstovauti valstybės sekretorius ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas.

Kaip anksčiau rašė ELTA, JAV prezidento paramą turinčiame 28 punktų taikos plano projekte reikalaujama, kad Ukraina padarytų teritorinių ir saugumo nuolaidų Maskvai: be kita ko, atsisakytų planų stoti į NATO ir sumažintų savo kariuomenę iki 600 tūkst. karių. Rusija pagal jį įsipareigotų nesiveržti į kaimynines šalis, būtų vėl priimta į Didžiojo aštuoneto grupę, būtų panaikintos jai įvestos sankcijos.

