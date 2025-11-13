Rubio ragina nutraukti ginklų tiekimą Sudano Greitojo reagavimo pajėgoms

„Tai, kas ten vyksta, yra siaubinga“, – žurnalistams po diskusijų apie Sudaną su Kanadoje susitikusiais Didžiojo septyneto (G7) šalių grupės užsienio reikalų ministrais pareiškė M. Rubio.
M. Rubio dėl to kaltino RSF pajėgas, kurios nuo 2023 m. balandžio mėnėsio kariauja su kariuomene ir neseniai užėmė svarbų Sudano miestą Faširą, nors jos taip pat nurodė, kad remia JAV pasiūlymą dėl paliaubų.
„Manau, kad esminė problema, su kuria susiduriame, yra ta, jog RSF sutinka su tam tikrais dalykais, bet jų niekada nevykdo“, – tvirtino M. Rubio.
„Manau, kad reikia ką nors daryti, jog būtų nutrauktas ginklų tiekimas ir parama, kurią gauna RSF“, – pridūrė jis.
Pasak M. Rubio, RSF pajėgos kliaunasi išoriniu finansavimu ir parama, nes jos neturi nuosavų ginklų gamybos įrenginių.
„Tai daroma per tam tikrą šalį, mes žinome, kas jie tokie, ir mes su jais apie tai kalbėsimės ir padėsime jiems suprasti, kad jie ir visas pasaulis dėl to atrodys blogai, jei negalėsime to sustabdyti“, – dėstė aukščiausias JAV diplomatas.
Nors buvo spaudžiamas, jis atsisakė pirštu besti į Jungtinius Arabų Emyratus (JAE), kurie yra artimi JAV partneriai. Sudano kariuomenė kaltina JAE remiant RSF ginklais ir samdiniais, siunčiamais per Afrikos šalis. JAE šių kaltinimų kratosi.
Padėtis Sudane laikoma šiuo metu didžiausia humanitarine krize pasaulyje. Abi konflikto pusės kaltinamos karo nusikaltimais ir rimčiausiais žmogaus teisių pažeidimais – kariuomenė ir RSF tai neigia.
