TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Marco Rubio: daugiau šalių yra pasirengusios normalizuoti santykius su Izraeliu

2025-10-24 18:18 / šaltinis: BNS
2025-10-24 18:18

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio penktadienį pareiškė, kad daugiau šalių yra pasirengusios normalizuoti santykius su Izraeliu, tačiau sprendimas bus priimtas tik tada, kai bus pasiektas platesnis regioninis susitarimas.

Markas Rubio (nuotr. SCANPIX)

0

M. Rubio, apsilankęs JAV vadovaujamame tarptautiniame centre Izraelyje, skirtame koordinuoti paliaubas Gazos Ruože, teigė, kad ilgalaikis karo nutraukimas paskatintų daugiau šalių prisijungti prie vadinamųjų Abraomo susitarimų, kuriais kelios arabų šalys 2020-aisiais normalizavo santykius su Izraeliu.

„Daug šalių nori prisijungti“ prie šių susitarimų, pabrėžė jis.

„Manau, yra kelios šalys, kurias, jei norėtume, galbūt jau dabar galėtumėte įtraukti, bet mes dar norime dėl to nuveikti kažką didelio, todėl dirbame ties tuo“, – žurnalistams sakė Izraelyje viešintis M. Rubio.

„Manau, kad tai būtų puiku, ir manau, kad tai galėtų būti šalutinis šių tikslų pasiekimo rezultatas“, – sakė jis, turėdamas omenyje paliaubas Gazos Ruože.

M. Rubio nepaminėjo konkrečių šalių, sakydamas, kad pirmiausia joms reikia kreiptis į savo vidaus auditoriją.

Saudo Arabija vedė derybas su JAV dėl galimo santykių su Izraeliu normalizavimo. Tai būtų istorinis dalykas atsižvelgiant į tai, kad karalystėje yra dvi švenčiausios islamo vietos. 

Tačiau Persijos įlankos regiono karalystė atsisakė normalizuoti santykius kilus karui Gazos Ruože, kurį išprovokavo islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis prieš Izraelį. 

Tiek JAV prezidentas Donaldas Trumpas, tiek Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu Abraomo susitarimus, kuriais Jungtiniai Arabų Emyratai, Bahreinas ir Marokas užmezgė ryšius su Izraeliu, laiko dideliu pasiekimu.

Tačiau Saudo Arabija tvirtino, kad negali normalizuoti ryšių su Izraeliu be pažangos dėl nepriklausomos palestiniečių valstybės. Šiai perspektyvai B. Netanyahu seniai prieštarauja. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

