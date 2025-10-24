JAV spaudžia Izraelį dėl Vakarų Kranto, Marco Rubio reiškia tikėjimą paliaubomis Gazos Ruože

Paskelbti tik ketvirtadienį, D. Trumpo komentarai žurnalui „Time“ telefonu buvo išsakyti spalio 15 dieną – praėjus vos kelioms dienoms po to, kai įsigaliojo jo vadovaujamas paliaubų Gazos Ruože planas.
„Tai neįvyks, – sakė D. Trumpas, paklaustas apie Izraelio raginimus aneksuoti palestiniečių Vakarų Krantą, kurį Izraelis yra okupavęs nuo 1967 metų. – Tai neįvyks, nes aš daviau žodį arabų šalims.“
Jis pridūrė: „Jei tai įvyktų, Izraelis prarastų visą Jungtinių Valstijų paramą.“
