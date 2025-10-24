Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV spaudžia Izraelį dėl Vakarų Kranto, Marco Rubio reiškia tikėjimą paliaubomis Gazos Ruože

2025-10-24 08:19 / šaltinis: BNS
2025-10-24 08:19

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbtame interviu griežtai perspėjo Izraelį nesiimti Vakarų Kranto aneksijos, o viešintis valstybės sekretorius Marco Rubio šreiškė įsitikinimą, kad JAV remiamos paliaubos Gazos Ruože bus sėkmingos.

Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbtame interviu griežtai perspėjo Izraelį nesiimti Vakarų Kranto aneksijos, o viešintis valstybės sekretorius Marco Rubio šreiškė įsitikinimą, kad JAV remiamos paliaubos Gazos Ruože bus sėkmingos.

REKLAMA
0

Paskelbti tik ketvirtadienį, D. Trumpo komentarai žurnalui „Time“ telefonu buvo išsakyti spalio 15 dieną – praėjus vos kelioms dienoms po to, kai įsigaliojo jo vadovaujamas paliaubų Gazos Ruože planas.

„Tai neįvyks, – sakė D. Trumpas, paklaustas apie Izraelio raginimus aneksuoti palestiniečių Vakarų Krantą, kurį Izraelis yra okupavęs nuo 1967 metų. – Tai neįvyks, nes aš daviau žodį arabų šalims.“

Jis pridūrė: „Jei tai įvyktų, Izraelis prarastų visą Jungtinių Valstijų paramą.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Žiniasklaida: Rubio, o ne Witkoffas vadovaus JAV delegacijai, rengiančiai Trumpo ir Putino susitikimą (2)
Marco Rubio
Rubio atsakė, kas gali tapti Trumpo įpėdiniu JAV prezidento poste (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų