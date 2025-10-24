Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Marco Rubio: Izraelis neturėtų nerimauti dėl tarptautinių pajėgų Gazos Ruože

2025-10-24 16:21 / šaltinis: BNS
2025-10-24 16:21

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio penktadienį pareiškė, kad Izraelis turi būti ramus dėl šalių, prisidėsiančių prie būsimų tarptautinių saugumo pajėgų Gazos Ruože.

Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio penktadienį pareiškė, kad Izraelis turi būti ramus dėl šalių, prisidėsiančių prie būsimų tarptautinių saugumo pajėgų Gazos Ruože.

REKLAMA
0

Komentaras buvo pateiktas po pranešimų, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu prieštarauja Turkijos dalyvavimui.

„Dar nesuformavome tų pajėgų, taigi, dar vyksta darbas“, – sakė M. Rubio žurnalistams kariniame koordinavimo centre Izraelio pietvakariuose.

„Yra daug šalių, kurios pasisiūlė tai daryti. Akivaizdu, kad sudarant šias pajėgas, tai turės būti žmonės, dėl kurių Izraelis jaučiasi ramiai, arba šalys, dėl kurių Izraelis taip pat jaučiasi ramiai“, – teigė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų