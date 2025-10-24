Marco Rubio: Izraelis neturėtų nerimauti dėl tarptautinių pajėgų Gazos Ruože

Komentaras buvo pateiktas po pranešimų, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu prieštarauja Turkijos dalyvavimui.
„Dar nesuformavome tų pajėgų, taigi, dar vyksta darbas“, – sakė M. Rubio žurnalistams kariniame koordinavimo centre Izraelio pietvakariuose.
„Yra daug šalių, kurios pasisiūlė tai daryti. Akivaizdu, kad sudarant šias pajėgas, tai turės būti žmonės, dėl kurių Izraelis jaučiasi ramiai, arba šalys, dėl kurių Izraelis taip pat jaučiasi ramiai“, – teigė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!