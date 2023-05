Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

22:15 | Stoltenbergas: visos NATO šalys remia Ukrainos narystę Aljanse

Visos NATO šalys sutinka, kad Ukraina taptų NATO nare, pareiškė Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, rašo UNIAN.

„Visų pirma, visos NATO sąjungininkės sutinka, kad Ukraina taptų Aljanso nare. Visos sąjungininkės sutinka, kad Ukraina turi teisę pasirinkti savo kelią, kad ne Maskva, o Kyjivas sprendžia. Ir trečia, visi sąjungininkai sutinka, kad NATO durys lieka atviros“, – cituojamas jis.

J. Stoltenbergas pažymėjo, kad negali nurodyti tikslių terminų, kada tai įvyks.

21:28 | Blinkenas: Ukraina turi viską, ko reikia, kad sėkmingai susigrąžintų teritoriją

Ukraina jau turi viską, ko jai reikia, kad per numatomą kontrpuolimą atkovotų rusų laikinai užimtą teritoriją, mano JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, rašo CNN.

„Jie turi <...> tai, ko jiems reikia, kad ir toliau sėkmingai atgautų teritoriją, kurią per pastaruosius 14 mėnesių Rusija užėmė jėga“, – cituojamas jis.

„Tai ne tik ginklai, bet ir mokymai“, – priduria A. Blinkenas.

„Tai užtikrinimas, kad ukrainiečiai galėtų prižiūrėti sistemas, kurias jiems teikiame, ir, žinoma, svarbu, kad jie turėtų tinkamus planus, kad vėlgi būtų sėkmingi“, – komentuoja JAV valstybės sekretorius.

Ukraina jau kurį laiką anonsuoja pradėsianti kontrpuolimą.

21:02 | Rytų Ukrainoje nuo raketų ugnies žuvo naujienų agentūros AFP žurnalistas

Rytų Ukrainoje nuo raketų ugnies netoli Časiv Jaro antradienį žuvo naujienų agentūros AFP vaizdo koordinatorius Ukrainoje Armanas Soldinas, pranešė vietoje buvę AFP žurnalistai.

Raketomis buvo smogta apie 16 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku netoli Bachmuto esančio miesto priemiesčiui.

Bachmuto miestas jau ne vieną mėnesį lieka įnirtingų kovų Rytų Ukrainoje epicentru.

20:15 | JK įspėja, kad Ukrainos kontrpuolimas gali nebūti lemiamas

Jungtinės Karalystės (JK) diplomatijos vadovas antradienį įspėjo, kad ilgai laukiamas Ukrainos kontrpuolimas prieš Rusijos pajėgas gali nebūti lemiamas, ir paragino toliau teikti paramą Kyjivui.

Viešėdamas Vašingtone, JK užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly (Džeimsas Kleverlis) paragino padidinti Ukrainai teikiamą karinę pagalbą ir padėti šaliai kuo greičiau laimėti karą, bet įspėjo nepuoselėti per didelių vilčių dėl būsimos operacijos.

„Jie patys įrodė, kad yra labai, labai veiksmingi savo šalies gynėjai, bet mums reikia pripažinti, kad paprasto, greito, lemiamo lūžio gali ir nebūti“, – pareiškė J. Cleverly Atlanto Taryboje.

„Viliuosi ir tikiuosi, kad jiems labai, labai gerai seksis, nes kaskart, kai matydavau ukrainiečius, jie pranokdavo lūkesčius.“

„Bet turime būti realistai. Tai realus pasaulis, tai nėra Holivudo filmas“, – pažymėjo JK užsienio reikalų sekretorius.

Jis paragino Vakarų šalis „neprarasti ryžto toliau daryti tai, kas teisinga“, neatsižvelgiant į kontrpuolimo eigą ir į, jo žodžiais, eskaluojančių Rusijos prezidento Vladimiro Putino pareiškimų perspektyvą.

Ukraina jau ne vieną mėnesį rengia pavasario kontrpuolimą, per kurį sieks susigrąžinti po invazijos pradžios Rusijos okupuotas teritorijas.

18:59 | Šmyhalis: užsibrėžėme ambicingą tikslą – pasiruošti stojimui į ES per dvejus metus

Ukraina turėtų būti pasirengusi įstoti į Europos Sąjungą (ES) per dvejus metus, pareiškė šalies premjeras Denysas Šmyhalis, rašo „Ukrinform“.

„Užsibrėžėme ambicingus tikslus: per dvejus metus būti pasirengusiems įstoti į Europos Sąjungą. Užduotis yra sunki ir sudėtinga. Šiuo metu analizuojame 29 000 ES teisinių dokumentų, kurie turėtų tapti mūsų teisės aktų dalimi. Šiais metais tikimės gauti politinį Europos Sąjungos sprendimą pradėti stojimo derybas“, – cituojamas jis.

Pasak jo, tuo pat metu šalis toliau integruojasi į ES vidaus rinką.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar pirmomis karo dienomis pateikė paraišką dėl Ukrainos stojimo į ES.

18:06 | Netoli Kyjivo rastas prieš metus numušto rusų sraigtasparnio piloto kūnas

Antradienį netoli Kyjivo hidroelektrinės užtvankos buvo rasti rusų piloto palaikai, rašo UNIAN.

„Pilotas Romas išniro į paviršių, tikriausiai švęsdamas gegužės 9-ąją. Jis nesėdėjo namuose. „Šventė yra šventa!“

Geras pavyzdys visiems rusams. Geriau sėdėti namie, nei tapti karo nusikaltimų bendrininkais“, – cituojamas Kyjivo srities Nacionalinio saugumo tarnybos departamento vadovas Andrejus Nebytovas.

Piloto palaikus rado Kyjivo hidroelektrinės darbuotojai. Preliminariais duomenimis, rastas rusų vyresniojo leitenanto Romano Mankiševo kūnas.

Tikėtina, kad sraigtasparnis Mi-24 su pilotu į vandenį nukrito 2022 m. vasario-kovo mėn. kai buvo numuštas virš Kyjivo užtvankos.

17:37 | JAV suteiks Ukrainai 1,2 mlrd. dolerių vertės karinę pagalbą

Pentagonas antradienį pranešė, kad JAV suteiks Ukrainai dar 1,2 mlrd. dolerių (1,09 mlrd. eurų) ilgalaikės karinės pagalbos, Rusijai toliau atakuojant savo kaimynę dronais ir raketomis.

Šiuo paketu pabrėžiamas nuolatinis JAV įsipareigojimas Ukrainai, nes „artimiausiu metu suteikiami itin svarbūs pajėgumai, pavyzdžiui, oro gynybos sistemos ir amunicija, kartu stiprinami Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pajėgumai ginti savo teritoriją ir atgrasyti Rusiją nuo agresijos ilguoju laikotarpiu“, sakoma Gynybos departamento pareiškime.

Pagal paramos iniciatyvą bus finansuojamos oro gynybos sistemos HAWK, šaudmenys ir dronai, skirti oro gynybai. Taip pat bus perkama artilerija, raketos, komercinės palydovinių vaizdų paslaugos, finansuojami mokymai, nuolatinė įvairių sistemų priežiūra ir atsarginės dalys, teigiama Pentagono pranešime.

Įskaitant šį paketą, nuo 2022 metų vasario, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, JAV jai suteikė arba pažadėjo suteikti beveik 37 mlrd. dolerių (apie 34 mlrd. eurų) karinės pagalbos.

Sprendimas priimtas Ukrainai ruošiantis pradėti pavasario kontrpuolimą.

17:23 | Ukrainiečiai papasakojo apie kovas Bachmute: per parą padarė nemenkų nuostolių okupantams

Per pastarąją parą Rusijos pajėgos ukrainiečių pozicijas prie Bachmuto apšaudė 375 kartus, skelbia „Ukrinform“. Ukrainiečiai per parą likvidavo 166 okupantus, dar 206 sužeidė.

„Priešas ir toliau kaip pagrindinį tikslą mūsų operatyvinėje zonoje kelia Bachmuto užėmimą. Per praėjusią parą jis 375 kartus apšaudė šį fronto ruožą iš įvairių tipų ir kalibro artilerijos, įskaitant daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, įvyko aštuoni susirėmimai, per kuriuos žuvo 166 okupantai ir 206 buvo sužeisti.

Buvo sunaikintas priešo tankas T-72, pėstininkų kovos mašina, lengvasis šarvuotasis transporteris, bepilotis „Orlan-10“ ir šeši lauko amunicijos sandėliai“, – cituojamas Rytų operatyvinės grupės atstovas Serhijus Čerevatijus.

Anot jo, rusai pažeidžia visas karo taisykles, įskaitant draudžiamų ginklų ir šaudmenų naudojimą.

„Per pastarąją parą mūsų operatyvinėje zonoje, t. y. Bachmuto ir Lymano-Kupjansko kryptimis, priešas panaudojo daugiau kaip 34 000 sviedinių. Apie kokį šaudmenų badą mes kalbame? Ne, tai tiesiog rodo visos Rusijos kariuomenės nusikalstamumą – nuo eilinių nusikaltėlių su uniformomis iki nusikaltėlių vadinamojoje „Wagner“ karinėje grupėje“, – sako jis.

S. Čerevatijaus teigimu, Lymano kryptis išlieka antra pagal kovų intensyvumą po Bachmuto.

„Lymano kryptis yra kita pagal aktyvumą. Priešas 444 kartus atakavo mūsų kovines pozicijas iš įvairių rūšių artilerijos, įvyko septyni susirėmimai, 55 okupantai žuvo, 111 buvo sužeisti, du pateko į nelaisvę.

Be to, buvo pataikyta į priešo tanką, šarvuotą transporterį BTR-80, minosvaidžio įgulą ir tris bepiločius orlaivius“, – sako jis.

Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. gegužės 9 d. Ukrainos pajėgos skelbia likvidavusios apie 195 620 rusų karių.

16:52 | Ukraina perspėja apie grėsmę iš Juodosios jūros

Juodojoje jūroje šiuo metu yra 19 rusų laivų, tarp jų – septyni dideli desantiniai laivai ir penki raketnešiai, informuoja Ukrainos Pietų operatyvinė vadovybė, rašo „Ukrinform“.

Bendra „Kalibr“ salvė gali būti iki 28 raketų.

Operatyvinė vadovybė taip pat pranešė, kad Ukrainos aviacija smogė teritorijai, kurioje buvo sutelktos okupacinės pajėgos. Vykdydami ugnies užduotis, raketiniai ir artilerijos daliniai padarė priešui nuostolių – sunaikino 18 rusų, tris dronus, vieną stambaus kalibro patranką ir septynias šarvuotas transporto priemones.

Anot ukrainiečių, Rusijos aviacija demonstruoja nuolatinį aktyvumą, karinio jūrų laivyno raketų nešėjai tebėra budrūs, o minų grėsmė išlieka aktuali tiek deokupuotų teritorijų sausumoje, tiek Juodosios jūros pakrantės vandenyse. Todėl kariuomenė pataria gyventojams nesirinkti į minias, laikytis karo padėties režimo apribojimų, būti budriems ir atidiems, bei savo gyvybes.

Ukrainos duomenimis, pirmadienio rytą Juodojoje jūroje buvo 14 priešo laivų.

16:19 | Prigožinas prakalbo apie „laimingą senelį“

Pastaruoju metu isterikuojantis „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas pirmadienį paskelbė dar vieną įrašą, kuriame negailėjo kritikos Kremliui, rašo UNIAN.

J. Prigožinas dar kartą pakartojo, kad jo samdiniams trūksta šaudmenų, o Rusijos Gynybos ministerija nesilaiko pažadų.

27 minučių trukmės įraše J. Prigožinas kalba vieną senelį, kuris „mano, kad jam sekasi gerai“, nepaisant sunkios padėties fronte.

„Yra žmonių, kurie kariauja, ir yra žmonių, kurie kažkada gyvenime kažkur sužinojo, kad turi būti rezervas – ir jie taupo, taupo, taupo tuos rezervus. Pramonė tuos lukštus suskaido ir, užuot tiekusi juos kariams, kaupia sandėliuose. Niekas nežino, kam. Ir vietoj to, kad išleistų tuos šovinius, žudytų priešą, gelbėtų mūsų karių gyvybes, jie žudo mūsų karius“, – cituojamas jis.

J. Prigožinas pareiškė, kad „laimingas senelis mano, jog jam gerai sekasi“.

„O ką šalis turėtų daryti toliau? Jei jis pasirodys esąs teisus, telaimina Dievas visus. Bet ką daryti šaliai, ką daryti mūsų vaikams, anūkams, Rusijos ateičiai ir kaip laimėti karą, jei staiga atsitiktinai, aš tik numanau, paaiškės, kad tas senelis yra visiškas šiknius?“ – priduria jis.

Anksčiau pirmadienį Rusijos „Wagner“ smogikų vadas J. Prigožinas paviešino vaizdo įrašą, kuriame pareiškė, kad „duoda Putinui laiko iki gegužės 9-osios 10 val. 40 minučių“ tam, kad paaiškintų situaciją su amunicijos tiekimu jo samdiniams.

J. Prigožinas, kuris praėjusią savaitę dramatiškai grasino trauktis iš Bachmuto, jeigu jo smogikams nebus atgabentas tinkamas kiekis amunicijos, pažadėjo „paviešinti vaizdo įrašą, kuris parodys apverktiną situaciją fronte“.

14:52 | Rusai sudegino karinį lėktuvą

Partizaninis rusų judėjimas tęsia kovą su agresoriais ne tik okupuotoje Ukrainos teritorijoje, bet ir Rusijoje. „Focus“ skelbia, kad Novosibirske esančioje orlaivių gamyklos teritorijoje partizanų pajėgos pirmadienį padegė ir sunaikino rusišką lėktuvą Su-24.

Vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas degantis lėktuvas, socialiniuose tinkluose paviešino prieš karą Ukrainoje pasisakančių rusų partizanų judėjimas „Laisva Rusija“.

Lėktuvas buvo remontuojamų orlaivių aikštelėje, tačiau padegimas jį taip stipriai apgadino, kad lėktuvas nebebus tinkamas naudoti.

„Sudeginome naikintuvą, norėdami parodyti, kad šis karas turi baigtis. Negalite kovoti už taiką naikindami vaikus ir moteris kaimyninėje šalyje. Kremlius iš tiesų sugebėjo „pakartoti“ nacių režimo nusikaltimus žmoniškumui ir visi, kurie dalyvauja [kare], atsakys už tai prieš teismą“, – pabrėžė partizanai.

14:24 | V. Zelenskis ragina ES spartinti šaudmenų pristatymą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį per susitikimą su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen akcentavo būtinybę greičiau siųsti artilerijos sviedinius iš Europos Sąjungos.

„Aptarėme labai svarbų klausimą: šių šaudmenų įsigijimo ir pristatymo greitį. Jų jau reikia mūšio lauke“, – spaudos konferencijoje Kyjive sakė V. Zelenskis.

14:01 | Ant Narvos pilies sienos pakabintas „Putinas – karo nusikaltėlis“ plakatas: rusai atsiuntė derybinę grupę, kad jis būtų nuimtas

Narvos miestas Estijoje yra įsikūręs prie pat sienos su Rusija – kitoje Narvos upės pusėje yra jau rusų miestas Ivangorodas. Estai ant pakrantėje stūksančio restauruoto Narvos gynybinio bokšto sienos pakabino didelį plakatą, skelbiantį, kad Rusijos prezidentas V. Putinas yra karo nusikaltėlis.

Kruvino V. Putino plaktas gerai matyti kitoje Narvos pusėje – Ivangorode. Išvakarėse rusai savo teritorijoje pastatė didelį ekraną, šalia kurio vyks koncertas Gegužės 9-osios proga.

Estija atmetė rusų pareigūnų prašymą pašalinti ant Narvos tvirtovės prie Estijos ir Rusijos sienos pakabintą plakatą.

13:25 | JT vadovas sako, kad Ukrainos taikos derybos šiuo metu neįmanomos

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Gutteresas antradienį Ispanijos dienraštyje „El Pais“ paskelbtame interviu pareiškė, kad taikos derybos, kuriomis siekiama užbaigti karą Ukrainoje, šiuo metu yra neįmanomos.

Jo pareiškimas nuskambėjo tuo metu, kai Rusijos ir Ukrainos vadovai per Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo renginius ragino siekti pergalės.

„Akivaizdu, kad abi šalys yra visiškai įsitraukusios į šį karą“ ir „įsitikinusios, kad gali laimėti“, sakė JT vadovas „El Pais“.

A. Guterresas išreiškė viltį, kad ateityje Rusiją ir Ukrainą pavyks susodinti prie derybų stalo.

12:46 | Karinio parado Maskvoje metu „pražygiavo“ vos vienas tankas – senolis T-34

Maskvoje vykusiame Gegužės 9-osios parade „pražygiavo“ vos vienas tankas – muziejinis T-34. Maža to, buvo atšauktas ir karinės aviacijos pasirodymas, nepaisant puikių oro sąlygų.

Kariniame parade Maskvoje pademonstruota vos 125 karinės technikos vienetų, dalyvavo apie 10 tūkst. karių. Parade parodyti raketų paleidimo kompleksai „Jars“, S-400 ir „Iskander-M“. UNIAN atkreipė dėmesį į tai, kad parade dalyvavo vos vienas tankas – dar Antrojo pasaulinio karo metus menantis T-34. RBC taip pat skelbiama, kad parado metu buvo pademonstruotas tankas T-34-85, tai yra paskutinė tanko T-34 modifikacija, išleista 1943-iaisiais.

12:19 | „The Washington Post“: Didžioji Britanija Ukrainai perduos tolimojo nuotolio raketų

Didžioji Britanija gali ruoštis Ukrainai perduoti iš oro paleidžiamas sparnuotąsias raketas „Storm Shadow“. Bent jau tai liudija Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos amunicijos charakteristikos, rašo „The Washington Post“.

Žurnalistų teigimu, raketos „Storm Shadow“ gali būti montuojamos sovietiniuose Ukrainos lėktuvuose. Su jais Ukrainos ginkluotosios pajėgos galės smogti Rusijos teritorijai.

Dar vasarį per Miuncheno saugumo konferenciją Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas pareiškė, kad jo šalis pirmoji Ukrainai perduos tolimojo nuotolio ginklus.

„Didžioji Britanija bus pirmoji šalis, aprūpinsianti Ukrainą ilgo nuotolio ginkluote“, – sakė jis.

Leidinio teigimu, Didžioji Britanija, kuri didžiuojasi aplenkusi savo Vakarų sąjungininkus tiekdama Ukrainai naujas ginklų sistemas, dabar atrodo pasirengusi siųsti tolimojo nuotolio raketas į Kyjivą. JAV prezidento Joe Bideno administracija jau seniai atsisakė tiekti Kyjivui tokias raketas, baimindamasi karo eskalacijos.

„Tai unikali pozicija, kurią Jungtinė Karalystė gali užimti, nes Rusija šiaip ar taip mūsų nelabai mėgsta“, – leidiniui sakė anonimu pageidavęs likti pareigūnas.

Anot jo, Didžiajai Britanijai perdavus Ukrainai tolimojo nuotolio ginklus, kitoms šalims bus lengviau žengti šį žingsnį.

11:50 | „Wagner“ vadovas kaltina rusų dalinį pabėgus iš pozicijų netoli Bachmuto Rytų Ukrainoje

Rusijos samdinių grupės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas antradienį apkaltino vieną rusų karinį dalinį pabėgus iš savo pozicijų netoli Bachmuto Rytų Ukrainoje, kur šiuo metu tęsiasi mūšiai.

Jis taip pat suabejojo Kremliaus gebėjimu apginti Rusiją.

„Kodėl valstybė nesugeba apginti savo šalies?“ – klausė J. Prigožinas jo spaudos tarnybos išplatintame vaizdo įraše ir pridūrė, kad Ukraina sėkmingai smogia Rusijos pasienio regionams.

Jis sakė, kad Rusijos kariai bėga iš kariuomenės, nes Gynybos ministerija „užuot kovojusi, visą laiką rezga intrigas“.

„Šiandien vienas iš Gynybos ministerijos dalinių pabėgo iš vieno iš mūsų flangų... atidengdamas frontą“, – sakė J. Prigožinas, pakartojęs pažadą, kad jo vadovaujama grupė paliks Bachmutą, jei Rusijos kariuomenė nesuteiks daugiau amunicijos.

11:20 | JAV suteiks Ukrainai 1,2 mlrd. dolerių ilgalaikę karinę pagalbą

Jungtinių Valstijų pareigūnai pirmadienį pranešė, kad, Rusijai toliau atakuojant Ukrainą dronais ir raketomis, JAV suteiks Ukrainai dar 1,2 mlrd. dolerių (1,09 mlrd. eurų) ilgalaikės karinės pagalbos, kad toliau stiprintų jos oro gynybą.

Apie pagalbos paketą turi būti paskelbta antradienį, o pinigai bus skiriami pagal Ukrainos saugumo paramos iniciatyvą. Kitaip nei JAV įranga, ginklai ir šaudmenys, kurie Ukrainai dažniau siunčiami iš Pentagono atsargų – kad būtų galima juos greitai pristatyti, – šie pinigai bus išleisti per ateinančius mėnesius ar net metus, siekiant užtikrinti Ukrainos saugumo poreikius ateityje.

Pagal paramos iniciatyvą bus finansuojamos oro gynybos sistemos HAWK, šaudmenys ir dronai, skirti oro gynybai. Taip pat bus perkama artilerija, raketos, finansuojama nuolatinė įvairių sistemų priežiūra ir atsarginės dalys, teigia pareigūnai. Jie kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, nes apie pagalbos paketą dar nebuvo oficialiai pranešta.

10:56 | Prigožino ultimatumas Putinui: turite laiko iki parado pabaigos

Rusijos „Wagner“ smogikų vadas Jevgenijus Prigožinas paviešino vaizdo įrašą, kuriame pareiškė, kad „duoda Putinui laiko iki gegužės 9-osios 10 val. 40 minučių“ tam, kad paaiškintų situaciją su amunicijos tiekimu jo samdiniams.

J. Prigožinas, kuris praėjusią savaitę dramatiškai grasino trauktis iš Bachmuto, jeigu jo smogikams nebus atgabentas tinkamas kiekis amunicijos, pažadėjo „paviešinti vaizdo įrašą, kuris parodys apverktiną situaciją fronte“.

10:04 | Putino kalba: prieš mūsų tėvynę ir vėl pradėtas tikras karas

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirodė Raudonojoje aikštėje Maskvoje, kur yra minima sovietinė Pergalės diena. Savo kalbos metu jis pažėrė tradicinių kaltinimų Vakarams, kreipėsi į Rusijos žmones ragindamas „gintis nuo puolimo“ ir pabandė sugretinti Antrojo pasaulinio karo įvykius su dabartine situacija pasaulyje.

09:30 | Gegužės 9-osios paradas Maskvoje – žygiuoja po sovietinėmis vėliavomis

Invaziją į Ukrainą pradėjusi Rusija antradienį švenčia gegužės 9-ąją – mini Pergalės dieną ir ta proga rengia paradą, kuriame dalyvaus ir šalies prezidentas Vladimiras Putinas.

Šiemet gegužės 9-ąją rusai mini kitaip nei iki šiol – šeši Rusijos regionai, laikinai okupuotas Krymas ir 21 Rusijos Federacijos miestas saugumo sumetimais atšaukė Gegužės 9-osios Pergalės dienos paradus.

Taip pat šiemet buvo atšauktas ir tradicinis priėmimas pas V. Putiną, kurio metu šis įteikdavo apdovanojimus veteranams. Rusija atšaukė kasmet nuo 2012 m. gegužės 9-ąją vykdavusį „Nemirtingųjų pulko“ maršą.

Tačiau Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketina laikytis bent dalies savo tradicijų. Jis, kaip ir kasmet, sakys kalbą kariniame parade, kuris prasidės 10 val.

Maskvos rengiamose iškilmėse nesilanko nė vienas pasaulio lyderis, išskyrus Kazachstano prezidentą Kasymą-Žomartą Tokajevą, Kirgizijos prezidentą Sadyrą Žaparovą, Uzbekistano prezidentą Šavkatą Mirzijojevą ir Tadžikistano prezidentą Emomalį Rahmoną.

08:55 | Kremlius gegužės 9-ąją minės kitaip

Pergalės diena Rusijoje paprastai yra „didžiulė nacių pralaimėjimo Antrajame pasauliniame kare šventė“, tačiau „Kremliaus paranoja“ paskatino ceremoniją pakeisti, „Sky News“ aiškino karo ekspertas Seanas Bellas.

Rusija atšaukė kasmet nuo 2012 m. gegužės 9-ąją vykdavusį „Nemirtingųjų pulko“ maršą. Iki šiol „Nemirtingasis pulkas“ daugelyje miestų rengdavo eitynes, per kurias gyventojai nešdavo Antrajame pasauliniame kare kovojusių savo giminaičių nuotraukas.

Tačiau yra „didžiulis susirūpinimas“, kad jei piliečiai, kurių artimieji žuvo Ukrainoje, padarys tą patį, tai „atskleis visus Rusijos nuostolius“, pastebėjo S. Bellas.

Jis akcentuoja, kad paprastai gegužės 9-oji yra viena iš svarbiausių datų Rusijos kalendoriuje, ypač karo kontekste, kai Vladimiras Putinas savo invaziją dažnai grindžia sovietų patirtimi Antrojo pasaulinio karo metu.

Tačiau šiemet gegužės 9-osios renginiai sumažinti ir regioniniu mastu – šeši Rusijos regionai, laikinai okupuotas Krymas ir 21 Rusijos Federacijos miestas saugumo sumetimais atšaukė Gegužės 9-osios Pergalės dienos paradus.

08:23 | EK vadovė U. von der Leyen atvyko į Kyjivą paminėti Europos dienos

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį atvyko į Kyjivą paminėti Europos dienos, kai švenčiama taika ir vienybė Europoje.

Šis vizitas laikomas Ukrainos simboliniu atkirčiu Rusijoje gegužės 9-ąją minimos Pergalės dienos paradui Maskvoje.

U. von der Leyen atvyko naktiniu traukiniu iš Lenkijos, pranešė šiuo traukiniu taip pat važiavęs reporteris.

EK vadovė susitiks su ukrainiečių prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kalbėsis apie Ukrainos siekį vieną dieną tapti Europos Sąjungos nare.

