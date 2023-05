Ukrainoje kariaujantys lietuviai siunčia skaudžią žinią – pusė mūsiškių sužeisti

„Labas rytas, pasauli. Karo realybė tokia, deja, pusė lietuvių, kurie tarnavo ar tarnauja šiuo metu, yra sužeisti. Visiems linkime kuo greičiau pasveikti. Pergalė Aukščiau visko“, – naujausią žinutę „Twitter“ siunčia „Lietuvių legionas“.

Labas rytas, pasauli ✌️🇱🇹 the reality of war is this, unfortunately half of Lithuanians who served or are serving right now are injured. We wish all of them speedy recovery 🙏 Pergalė Aukščiau visko! ✌️ 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/x83s4dDY6N