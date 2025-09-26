Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima

2025-09-26 07:42
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
2025-09-26 07:42
2025-09-26 07:42

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos ekonomika yra blogoje padėtyje dėl konflikto Ukrainoje. „Rusijos ekonomika ritasi velniop. Jie bombarduoja viską iš eilės ir užima labai mažai teritorijos, jei iš viso užima“, – pareiškė D. Trumpas ketvirtadieninėje konferencijoje Baltuosiuose rūmuose.

39

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos ekonomika yra blogoje padėtyje dėl konflikto Ukrainoje. „Rusijos ekonomika ritasi velniop. Jie bombarduoja viską iš eilės ir užima labai mažai teritorijos, jei iš viso užima", – pareiškė D. Trumpas ketvirtadieninėje konferencijoje Baltuosiuose rūmuose.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:46

Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos ekonomika yra blogoje padėtyje dėl konflikto Ukrainoje. „Rusijos ekonomika ritasi velniop. Jie bombarduoja viską iš eilės ir užima labai mažai teritorijos, jei iš viso užima“, – pareiškė D. Trumpas ketvirtadieninėje konferencijoje Baltuosiuose rūmuose.

JAV prezidentas pareiškė, kad „stebi situaciją Rusijoje“ ir neįžvelgia ten teigiamų poslinkių. Jo teigimu, Rusijos ekonomika yra labai prastos būklės, o postūmis fronte – nežymus arba jo išvis nėra. 

„Na, aš stebiu, ką daro Rusija, ir esu labai nepatenkintas tuo, ką daro Rusija ir ką daro Putinas. Man tai visiškai nepatinka. Jis žudo žmones be jokios priežasties.

Ir jie labai blogai pasirodo, atsižvelgiant į tai, kad viską pastatė ant kortos. Jų ekonomika skrenda velniop.

Jie bombarduoja viską iš eilės, o teritorijų užima labai mažai, jei iš viso užima.Tiesą sakant, jie netgi praranda. Taigi, manau, tai labai blogai Rusijos reputacijai.

Šis karas turi baigtis. Jei tai būtų mūsų karas, mes jį baigtume per vieną savaitę.O jie jau įžengia į ketvirtus metus, Jeffai (kreipiasi į žurnalistą, – red. past.). Jie įžengia į ketvirtus karo metus. Pažiūrėkite, ką jie pasiekė. Per pastarąjį mėnesį jie užėmė labai mažai, o jūs pranešate apie visus tuos bombardavimus, apie visus tuos dronus, 900 dronų, kurie per vieną naktį patenka į tam tikras vietoves, pavyzdžiui, Kyjivą.

Ir tuo pačiu jie užėmė labai mažai. Todėl esu labai nusivylęs Putinu“, – aiškino D. Trumpas.

Šią savaitę Rusijos finansų ministerija paskelbė, kad siekiant išlaikyti „karo išlaidų lygį“ Rusijai teks didinti PVM mokestį verslui (tuo pačiu ir vartotojams) nuo 20 iki 22 proc. Maža to, teks įtraukti daugiau verslo subjektų, mažesnių verslų, kurie anksčiau buvo atleisti nuo mokesčių.

SLAVA UKRAINI
SLAVA UKRAINI
2025-09-26 07:50
Pagarba Ukrainos lyderiui Zelenskiui. Pagarba mūsų prezidentui Gitanui Nausėdai. Pagarba patriarchui Vytautui Landsbergiui. ŠLOVĖ UKRAINAI
SLAVA UKRAINI
HEROJAM SLAVA!!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
